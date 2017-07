Bobo-Dioulasso, « La maison des Bobo-Dioula »

LEFASO.NET | Haoua Touré • samedi 15 juillet 2017 à 00h57min

Située au Sud-ouest du Burkina, Bobo Dioulasso ou la belle ville de Sya comme certains aiment l’appeler est la capitale économique du Burkina Faso et deuxième ville après Ouagadougou. C’est également la capitale de la région des Hauts-Bassins, de la province du Houet et préfecture du département du Houet. Bobo-Dioulasso compte 1 235 117 habitants, composés essentiellement des bobos fings, des bobos woulé, et bobo dioulas. Les principales grandes familles sont les Sanou, Sanon, Ouattara et Millogo.