Commune de Zitenga : Le maire répond aux préoccupations de ses citoyens

LEFASO.NET | Jude Kiénou (Stagiaire) • jeudi 13 juillet 2017 à 14h30min

Dans le cadre de son implication dans le renforcement de la participation citoyenne, l’Institut africain pour le développement économique et social (INADES) appuie techniquement et financièrement les mairies du plateau central pour l’organisation d’une activité dénommée « Espace citoyen de dialogue et d’interpellation ». Ainsi, ce mercredi 12 juillet 2017, INADES a déposé ses valises à Zitenga, à environ 50 km de Ouagadougou.