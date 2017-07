Appui aux services administratifs du Nord : Educo offre du matériel roulant et informatique

La fondation Education et Coopération (Educo) a procédé à une remise de matériel roulant et informatique à des services de l’administration publique de la région du Nord. La cérémonie a eu lieu au siège de l’ONG à Ouahigouya ce lundi 10 juillet 2017. C’était en présence de Irène Coulibaly, Secrétaire Générale de la région.

Organisation de coopération pour le développement agissant en faveur des enfants à travers plusieurs programmes, Educo œuvre depuis 2013 dans la province du Yatenga. Dans cette contrée, cette organisation non gouvernementale mène des activités dans divers domaines tels que l’éducation, la santé, la sécurité alimentaire, le développement économique, la protection des droits de l’enfant. En tant que ONG de coopération globale au développement de l’Etat burkinabè, et consciente des difficultés opérationnelles des agents des services techniques déconcentrés, Educo réitère sa fidélité à son engagement à renforcer les structures et mécanismes institutionnels de sa zone d’intervention au Nord.

Favoriser la promotion et la protection des droits de l’enfant

Deux ordinateurs portables, deux imprimantes, une photocopieuse, une dizaine de motos tout terrain, le tout d'une valeur globale de 15.670.000 Fcfa, tel est le don que l'ONG Educo a fait aux services techniques déconcentrés de l'Etat. Les directions régionales de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle (DREPPNF-N), la santé (DRS), l'agriculture (DRAAH), la femme, solidarité nationale (DRFSN) sont les heureux bénéficiaires de cette donation.

Yann NIKIEMA

Lefaso.net