Planification familiale et autonomisation des femmes : Une caravane de presse pour le changement des comportements

Le projet autonomisation des femmes et filles et dividende démographique au sahel (SWEDD), dans le but de promouvoir la pratique de la PF a organisé une caravane de presse du 6 au 20 juillet 2017 dans la région des hauts bassins et des Cascades. Cette campagne qui a réuni plus de 15 hommes et femmes de medias a d’abord débuté dans la région des Hauts bassins avec des visites chez les communautés religieuses, coutumières et des plaidoyers à l’endroit de la population.

C’est une équipe composée des hommes de medias, accompagnée de personnes qualifiés en matière de sensibilisation notamment les membres de la coordination du projet SWEDD, des représentants du ministère de l’Education et du ministère de la Femme qui a sillonnée quelques villes des régions des Hauts Bassins et des Cascades. Crée pour améliorer la situation socio-sanitaire et économique qui reste marquée par une forte croissance démographique avec des taux de mortalité maternelle.

C’est ainsi que les caravaniers ont d’abord lors de leur sortie se sont entretenus en première position avec le directeur régional en la personne du Dr Seydou Ouattara. Selon lui, le taux de prévalence en 2016, était de 30, 1%, chose qui pour lui est signifiant et encourageant. Il a aussi signifié qu’en dehors de la planification ils ont un certain nombre d’indicateur qu’ils suivent en matière de santé de reproduction, notamment le taux d’accouchement assisté, les consultations prénatales. Par ailleurs, les défis à relever selon l’avis du DRS c’est d’améliorer les indicateurs en faisant de telle sorte qu’il n’y ait plus de décès maternelle ni infantile.

….comme celle musulmane prônent pour la PF

« Nous sommes tous pour la planification familiale », ce sont les propos des chefs coutumiers que nous avons rencontré chez le chef de Canton de Bobo. L’un des notables Siaka Sanou : « Nous sommes pour la PF, mais nous souhaitions que les sensibilisations soient plus étendues. Parfois on accuse les hommes d’empêcher leurs femmes à pratiquer la PF. Et souvent je donne raison à ces hommes, car beaucoup de femme souffrent des conséquences de cette pratique notamment les saignements et parfois les difficultés de faire des enfants après cette pratique. Donc nous voulions que les sensibilisations et les informations claires soient données à toutes les populations ».

La communauté évangélique….

La communauté évangélique de bobo quant à elle est aussi favorable à la planification familiale. Pour le pasteur Siaka Traoré l’église s’engage tout de même pour la promotion de la jeune fille qui d’après lui constitue un atout indispensable au développement du Burkina Faso. D’après Siaka Sanou, le porte-parole de la communauté musulmane a noté que l’Islam même recommande l’espacement des naissances. Au sein de notre communauté, de l’avis de Siaka Sanou, il y a de petites cellules qui s’occupent de la sensibilisation en matière de planification et de promotion de la jeune fille et de la femme. Des séances de plaidoyers et de sensibilisation se mènent durant ces 2 semaines.

Dans la ville de Orodara, située à environ 85 km de Bobo Dialoussa, le médecin chef du district sanitaire de cette ville, Omar N’Do a noté des progrès au niveau de la PF. Mais il a tout de même décrié les cas récurrents de grossesse précoce en milieu scolaire. « On a déjà assisté à un cas où une fille de 9 ans est venue pour qu’on la mette sous contraception pour qu’elle ne tombe pas enceinte parce qu’elle a des rapports sexuels », a-t-il dit. A son avis, beaucoup de chose reste à faire en matière de sensibilisation et d’information.

Sougrinoma Bota