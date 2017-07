Festival Ouaga-New York : Les grandes de la 3e édition dévoilée

Du 15 au 17 septembre prochain, la ville de New York vibrera au rythme de la culture burkinabè. Le cinéma, la gastronomie, l’artisanat, la mode et la musique Burkinabè seront à l’honneur à l’occasion de la 3e édition du Festival Ouaga-New York. Les organisateurs étaient face à la presse le 7 juillet dernier à Ouagadougou pour donner les grandes lignes de l’événement.

C’est la 3e fois consécutive que le Festival Ouaga-New York aura lieu, après les éditions réussies selon les organisateurs, de 2015 et 2016. Gérard Koala, coordonnateur du festival veut bâtir un pont culturel entre la plus grande ville des Etats Unis et la capitale burkinabè. Au-delà, travailler un brassage entre le pays de l’oncle Sam et celui des hommes intègres.

« Culture et intégration, bâtir le Burkina avec sa diaspora », c’est sous ce thème que la 3e édition aura lieu les 15, 16 et 17 septembre 2017. Trois jours pour ‘’vendre’’ ce que le Burkina Faso a de plus beau sur le plan culturel. Précisément, l’évènement, sera articulé autour des activités telles que des rencontres professionnelles, une foire aux brochettes, des projections de films, des défilés de modes et des prestations d’artistes.

Justement ce sur ce dernier point, des artistes comme Smarty, David Le Combattant, Kaberic, Adama Dicko, Malima Koné donneront un concert en live.

Pour les organisateurs, le FONY est devenu une plateforme de diffusion et de promotion de la culture burkinabè. « C’est une offre culturelle, riche, originale et attractive avec une programmation accessible à tous », reste convaincu Gérard Koala qui a révélé que lors des deux précédentes éditions, le festival a réuni plus de 2000 à 2 500 personnes autour de la culture burkinabè et ce, pendant trois jours.

Et il ne s’agit pas seulement à travers ce cadre de s’amuser, écouter de la musique et manger des brochettes, ont rassuré les organisateurs. Le FONY vise plus loin. Contribuer à faire connaitre le Burkina Faso aux USA, mais également partout dans le monde ; et par-dessus tout, contribuer au développement de la mère patrie.

« Nous de la diaspora, loin de la mère patrie, nous avons ce devoir de rester en contact permanent avec notre pays. On a des compatriotes qui ont des enfants nées aux Etats Unis qui n’ont jamais vu un artiste Burkinabè », a expliqué le coordonnateur du festival pour qui, il s’agit d’impliquer la diaspora, pas seulement américaine, dans la construction du pays.

Cette diaspora se doit donc de « poser des actes pour accompagner ce qui est déjà fait par les autorités, mais aussi initier des choses de par l’expérience acquise dans les pays d’accueil qui pourraient être utile à bâtir notre pays ».

Foi des conférenciers, le Festival Ouaga-New York est une activité à but non lucratif. Seulement un instrument de brassage culturel, de promotion de la culture burkinabè.

Tiga Cheick Sawadogo

Lefaso.net