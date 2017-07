Le Cabinet CRI (COMPETENCE-RECRUTEMENT-INTERIM), recrute pour le compte d’un Programme

Intitulé du poste Nbre Qualifications, compétences et aptitudes

Chef de projet statistique 01 -Etre titulaire d’un diplôme de niveau BAC + 05 ans Finances Publiques, en Statistiques ou en Economie, - Justifier d’une expérience professionnelle de cinq (05) ans dont trois (03) ans à un poste de responsabilité dans le domaine de l'économie et des statistiques, - Avoir une bonne connaissance en statistiques, - Avoir une bonne connaissance du Système Statistique National (SSN), -Avoir une bonne connaissance du cycle des projets et programmes, -Avoir une bonne connaissance des procédures FED, -Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique de base et des logiciels statistiques, -Etre âgé d’d’au plus de 50 ans au 31 décembre 2017. MISSION : -Définir le plan d’actions annuel du projet ; -Mettre en œuvre les moyens nécessaires afin d’atteindre les résultats escomptés par le programme en assurant en particulier la gestion des ressources humaines et des autres ressources affectées à la cellule du Sous-Programme; -Contribuer à la coordination institutionnelle et à l’optimisation des échanges d’information entre structures partenaires du Sous-Programme afin d’assurer une participation entière et efficace de ces dernières à la mise en œuvre du Sous-Programme ; -Développer les synergies utiles entre les deux Sous-Programmes; -Veiller, plus particulièrement, aux dimensions institutionnelles et légales du Sous-Programme; -Organiser les sessions du Comité de pilotage (conjointes aux deux Sous-Programmes) ainsi que toute réunion, non statutaire nécessaire au bon déroulement du Sous-Programme; -Assurer la synthèse des différents reporting réalisés au niveau des équipes de projet, de l’assistance technique, du régisseur et du comptable; -Assurer la bonne exécution des actions de communication sur le Sous-Programme; -Proposer et coordonner les actions nécessaires pour mobiliser des ressources complémentaires autour des objectifs du Sous-Programme et contribuer au renforcement des synergies entre les appuis financés par les différents PTF impliqués dans le volet statistique; -Représenter le Sous-Programme auprès des PTF et auprès des instances régionales (en particulier de la commission UEMOA) ou internationales; -Suivre en particulier la mobilisation des ressources destinées aux équipements et autres moyens matériels ; -En collaboration avec le chef de mission de l’assistance technique, participer à l’appui au SSN visant à améliorer le cadre législatif et réglementaire.

Chef de projet finances publiques 01 -Etre titulaire d’un diplôme de niveau BAC + 05 ans Finances Publiques, en Statistiques ou en Economie, -Justifier d’une expérience professionnelle de cinq (05) ans dont trois (03) ans à un poste de responsabilité dans le domaine des finances publiques, -Avoir une bonne connaissance des finances publiques, -Avoir une bonne connaissance du cadre harmonisé des finances publiques, -Avoir une bonne connaissance de l’environnement institutionnel et organisationnel national des finances publiques, -Avoir une bonne connaissance du cycle des projets et programmes, -Avoir une bonne connaissance des procédures FED, -Avoir de solides connaissances en matière d’analyse et de gestion financière de projet, -Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique de base, -Etre âgé d’au plus de 50 ans au 31 décembre 2017. MISSION : -Définir le plan d’actions annuel du projet, -Mettre en œuvre les moyens nécessaires afin d’atteindre les résultats escomptés par le programme en assurant en particulier la gestion des ressources humaines et des autres ressources affectées à la cellule du Sous-Programme; -Contribuer à la coordination institutionnelle et à l’optimisation des échanges d’information entre structures partenaires du Sous-Programme afin d’assurer une participation entière et efficace de ces dernières à la mise en œuvre du Sous-Programme ; -Développer les synergies utiles entre les deux Sous-Programmes du Programme; -Veiller, plus particulièrement, aux dimensions institutionnelles et légales du Sous-Programme; -Organiser les sessions du Comité de pilotage (conjointes aux deux Sous-Programmes) ainsi que toute réunion, non statutaire nécessaire au bon déroulement du Sous-Programme; -Assurer la synthèse des différents reporting réalisés au niveau des équipes de projet, de l’assistance technique, du régisseur et du comptable; -Assurer la bonne exécution des actions de communication sur le Sous-Programme; -Proposer et coordonner les actions nécessaires pour mobiliser des ressources complémentaires autour des objectifs du Sous-Programme et contribuer au renforcement des synergies entre les appuis financés par les différents PTF impliqués dans la gestion des finances publiques; -Représenter le Sous-Programme auprès des PTF et auprès des instances régionales (en particulier de la commission UEMOA) ou internationales; -Suivre en particulier la mobilisation des ressources destinées aux équipements et autres moyens matériels.

Responsable du Contrôle Public 01 -Etre titulaire d’un diplôme de niveau BAC + 5 ans en Finances Publiques, en Statistiques ou en Economie, -Justifier d’une expérience professionnelle de cinq (05) dont trois (03) ans à un poste de responsabilité dans des structures associatives, -Avoir une bonne connaissance des systèmes de contrôle et d’inspection des finances publiques, -Avoir une bonne connaissance des institutions de contrôle, -Avoir une bonne connaissance dans l'appui à la société civile, -Avoir une bonne connaissance du cycle des projets et programmes, -Avoir une bonne connaissance des procédures FED, -Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique de base, -Etre âgé au plus de 50 ans au 31 décembre 2017. MISSION : -Participer à l’identification, à la mise en œuvre et au suivi des actions visant à développer/renforcer les capacités des corps de contrôle ; -Conseiller la programmation et assurer le suivi, le reporting et l’analyse d’effet des différentes actions du Sous-programme conduites dans le cadre des contrats de subventions au corps de contrôle et des appels à proposition; -Contribuer et suivre, sous la supervision du chef de projet et en collaboration avec le chef de l’assistance technique, la sélection puis la mise en œuvre des projets des OSC portant sur le contrôle citoyen de l’action gouvernementale

Régisseur 01 -Etre titulaire d’un diplôme de niveau Bac + 4 ans en Economie, Gestion, Finance, Statistique, Droit, Gestion de projet, -Justifier d’une expérience professionnelle de cinq (05) ans dont trois (03) à un poste de responsabilité dans un projet ou programme de développement, -Avoir une bonne connaissance dans la préparation et l’exécution des devis programmes -Avoir une bonne connaissance du cycle des projets et programmes, -Avoir une bonne connaissance et des procédures FED, -Avoir de solides connaissances en matière d’analyse et de gestion financière de projet, -Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique de base, -Etre âgé d’au plus de 50 ans au 31 décembre 2017. MISSION : -Engage les dépenses prévues dans la partie régie du budget des devis-programme ; -Signe les bons de commande ainsi que les contrats après appels d’offres, appels à proposition et/ou consultations, dans les conditions et limites fixées dans le devis-programme approuvé qu’il est chargé d’exécuter ; -Réceptionne les travaux, les fournitures et les services correspondants ; -Vérifie que, pour chaque facture, demande de paiement, état ou décompte, les travaux prévus ont bien été réalisés, les fournitures prévues ont été bien livrées, les services prévus ont bien été rendus et/ou les actions ont été menées conformément aux contrats correspondants ; il appose et signe ensuite la mention « conforme aux faits » sur chacun de ces documents ; -Transmet ces documents ainsi que toutes les pièces justificatives correspondantes au Comptable pour effectuer les paiements ; -Cosigne avec le Comptable pour effectuer les paiements ; -Contribue à l’élaboration des parties techniques des devis programmes et leurs avenants, des dossiers d’appel d’offres. -Met en place un système de contrôle interne avec le Comptable

Comptable 01 -Etre titulaire d’un diplôme de niveau BAC + 02 ans en finances et comptabilité ; -Justifier d’une expérience professionnelle de trois (03) ans à un poste similaire dans le secteur privé ou publique ; -Avoir une bonne connaissance en comptabilité et en finances, - Avoir une expérience des procédures des bailleurs de fonds en général et de l’Union Européenne en particulier ; -Avoir une bonne connaissance des procédures FED ; -Avoir une bonne maîtrise d’un ou de plusieurs logiciels de comptabilité, notamment TOMFED ; -Avoir une maîtrise de l’outil informatique de base, -Etre âgé d’au plus de 50 ans au 31 décembre 2017. NB : Seuls les cent (100) premiers dossiers conformes seront reçus. MISSION : -Vérifie l’application correcte des procédures de passations des marchés et d’octroi des subventions ;- -Vérifie l’existence des pièces justificatives probantes et suffisantes à l’appui des engagements et des paiements ainsi que des éventuels recouvrements ; -Vérifie les aspects contractuels et financiers de chaque facture, demande de paiement, état ou décompte transmis par le Régisseur ; -Cosigne avec le Régisseur les chèques et les documents bancaires, les paiements en espèces, les ordres de virement ainsi que les autorisations de décaissement, les rapports financiers ainsi que la clôture du devis-programme; -Conserve des traces documentaires de la comptabilité et des états financiers, au moyen notamment de registres des actifs, d’inventaires, de livres de banque et de caisse, ainsi que de registres du personnel et des salaires; -Etablit et met à jour la liste du personnel et de leurs rémunérations, l’inventaire du matériel et des équipements ainsi que, le cas échéant, l’inventaire des stocks financés dans le cadre du projet ou programme ; -Veille à la préparation et à l’établissement des demandes de versement de l’avance (préfinancement), de réapprovisionnement et de clôture ; -Etablit la comptabilité périodique du projet et produire les rapports financiers du projet ; -Suit rigoureusement l’évolution des lignes de crédits ; -Participe à la préparation du budget

Secrétaire de Direction 01 -Etre titulaire d’un diplôme de niveau BAC + 02 ans en secrétariat Bureautique, -Justifier d’une expérience professionnelle de trois (03) ans comme secrétaire de direction dans le secteur public ou privé, - Avoir une bonne connaissance en secrétariat et bureautique, - Avoir une connaissance du classement et de l’archivage, -Avoir une bonne maîtrise des logiciels bureautiques, -Avoir une bonne capacité de communication orale et écrite, -Avoir une bonne capacité rédactionnelle, -Avoir le sens de l’innovation et de la discrétion, -Etre âgé d’au plus 50 ans au 31 décembre 2017. NB : Seuls les cent (100) premiers dossiers conformes seront reçus. MISSION : -Traiter les appels téléphoniques, -Assurer, sur la demande du régisseur, la gestion de ses rendez-vous, -Recevoir tout visiteur et l’orienter vers la structure et/ou le service intéressé, après s’être assuré de l’accord préalable du responsable concerné, -Assurer la circulation de tout courrier entrant et sortant, -Assurer la transmission rapide du courrier, -Assurer la traçabilité du courrier, à savoir production de tableaux qui suivent l’état / niveau de traitement des courriers et leur mise à disposition auprès des responsables concernés, -Assurer le classement, l’archivage papier et électronique du courrier (courrier entrant et copie courrier sortant), -Assurer la réception, l’enregistrement et la garde des enveloppes relatives aux DAO reçues, jusqu’à la séance officielle de leur ouverture, -Assister le Régisseur dans ses missions (prise de rendez-vous, intendance particulière, organisation de voyages, etc.), -Veiller à la conformité administrative des documents reçus et envoyés (i.e. dossiers d’appel d’offres, factures, etc.) à l’extérieur, à savoir vérification des initiales de l’initiateur du courrier, du tampon, de la fiche de circulation, des bordereaux de transmission, -Assurer la gestion des fournitures de bureau et des petits consommables suivant le système d’approvisionnement, -Appuyer l’organisation de réunions, journées de formation et autres évènements, -Contribuer à collecter, identifier, codifier et archiver les documents produits suivant les méthodes et outils de travail mis en place, -Contribuer à collecter, identifier, codifier et archiver les documents produits (études, rapports produits), hors documents financiers archivés à la Comptabilité, suivant les méthodes et outils de travail mis en place, -Effectuer toute autre tâche confiée par le Régisseur et entrant dans son domaine de compétences.