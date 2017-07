Burkina-Faso : Le Cadre d’Expression démocratique dénonce …

Le Cadre d’Expression démocratique (CED) a tenu dans la matinée de ce mercredi, 12 juillet 2017 à Ouagadougou, une conférence de presse pour donner son analyse sur la session extraordinaire du parlement qui a adopté les lois relatives à la Haute Cour de justice et celle portant sur le partenariat Public-privé, l’avis des Nations-Unies sur le dossier Djibrill Bassolé et le processus de réconciliation nationale.

Sur le partenariat Public-privé (PPP), le coordonnateur national du CED, Pascal Zaïda, déplore que le pouvoir du MPP (Mouvement du peuple pour le progrès) n’ait pas pris le soin de décliner la façon dont il entend garantir la bonne gouvernance des ressources humaines dans le cadre du partenariat public-privé. Pour lui, tout le monde a été embarqué dans ce projet, y compris les générations futures. « Les expériences passées de mauvaise gestion de ce type de partenariat avec les mêmes acteurs, nous obligent à être inquiets et inquiets », a-t-il déclaré, convaincu que la nature du PPP consiste à endetter l’Etat sur une grande échelle et sur une longue période exigeant une solidarité de la société dans sa marche.

A en croire les conférenciers, la version actuelle du PPP est un danger, en ce sens qu’étant une mesure libérale, ce système devrait faire l’objet d’un appel d’offre international ouvert à la compétition. Ils ont également souligné que dans son format actuel, le PPP n’assure pas la transparence. D’où une porte ouverte à la corruption pour le blanchiment d’argent et pour récompenser leurs principaux soutiens, leurs militants et préparer les campagnes pour la présidentielle et les législatives de 2020, projettent-ils.

Aussi pensent-ils que le temps imparti, six mois, ne permet pas la réalisation d’infrastructures sérieuses ; du fait des étapes à franchir avant l’exécution à proprement dite.

En ce qui concerne le volet justice, les conférenciers estiment que sur la décision du Conseil constitutionnel sur la Haute Cour de Justice, le gouvernement aurait pu aller dans la suppression de l’ensemble des juridictions d’exception au lieu de procéder à leur modification. Pour Pascal Zaïda, il y a contradiction entre la dernière décision du Conseil constitutionnel et celle qu’il a rendue sous la transition dans le cadre de la loi dite d’exclusion. « Aujourd’hui, certains principes défendus par les avocats devant le Conseil constitutionnel ont trouvé une résolution d’autres comme le droit d’avoir un avocat pour les absents, sont sans réponse », a affirmé Pascal Zaïda, estimant que dans un régime d’Etat de droit, et dans l’esprit d’indépendance de la justice et de la séparation des pouvoirs, il n’y a pas de place possible pour les juridictions d’exception.

Il appelle donc le Président du Faso à « s’assumer » car, de son avis, les accords et conventions internationaux que le Burkina a ratifiés sont foulés au pied de la lettre. M. Zaïda indique que c’est dans ce contexte que les Nations-Unies ont invité le gouvernement burkinabè « à avoir plus d’égards pour les droits humains et procéder à la libération immédiate de Djibrill Bassolé ».

« Monsieur René Bagoro, ministre actuel de la justice du Burkina Faso a été arrêté, détenu puis libéré par les militaires du RSP (Régiment de sécurité présidentielle, ndlr) à l’occasion de du coup de force manqué du 16 septembre 2015, alors qu’il était membre du gouvernement de la transition. Il se constitue en partie civile dans la procédure judiciaire devant le tribunal militaire de Ouagadougou. Il est nommé ministre de la justice, des droits humains et de la promotion civique, garde des sceaux dans l’actuel gouvernement, et à ce titre, il gère directement le dossier dit du putsch. C’est lui qui désigne les magistrats civils qui travaillent dans les structures de la justice militaire (chambre de contrôle, chambre de jugement…). C’est encore lui qui a rédigé et signé la réponse du gouvernement à la communication soumise par le groupe de travail des Nations-Unies sur les droits de l’homme relative à la détention arbitraire et à la privation de liberté de Djibrill Bassolé. C’est enfin lui qui a organisé et animé la conférence de presse du 7 juillet 2017 pour défendre la position du tribunal militaire suite à la parution de l’avis concernant Djibrill Bassolé », a étayé Pascal Zaïda.

Pour le premier responsable du CED, le gouvernement n’a pas encore compris qu’il ne suffit pas de démontrer qu’un acte est conforme à la législation nationale pour avoir gain de cause. Il estime qu’il est impératif, pour la crédibilité du pays, que tous les actes soient conformes aux normes internationales, notamment en ce qui concerne les droits civiles et politiques.

C’est sous l’angle de violation des droits que Pascal Zaida analyse également le dossier général Gilbert_Diendéré (détenu dans le cadre du putsch de septembre 2015). Il juge ce dossier vide. A l’en croire, le général n’a fait qu’assumer politiquement une action menée par ses éléments.

Pascal Zaïda et ses proches collaborateurs ont aussi parlé de la réconciliation nationale à travers une critique sur le Haut Conseil pour la réconciliation et l’unité nationale (HCRUN) qu’ils ont qualifié de regroupement de copains, synonyme du blocage que vit la structure. Pour une « véritable réconciliation nationale », Pascal zaida invite l’opposition à remettre son mémorandum sur la réconciliation nationale et appelle à une réorganisation du HCRUN pour le rendre plus ouvert.

Lefaso.net