Individus armés sur l’axe Djibasso :’’Les ratissages se poursuivent’’

Félicitant les populations de l’axe Kobikoro-Bakuy pour leur collaboration, le ministre de la communication a noté que le conseil a fait le point sur la situation qui prévaut sur cet axe. En effet, dit-il, les populations ont signalé aux forces de défense et de sécurité, la présence d’individus armés dont l’interpellation a abouti à des échanges de tirs. Et si aucun blessé n’a été enregistré du côté des forces de défense burkinabè, Remis Fulguance Dandjinou soutient que le ministre de la sécurité a confié que les ratissages se poursuivent, afin de mettre la main sur ces individus.

Au titre du ministère des affaires étrangères, le conseil a adopté un projet de loi portant autorisation de ratification du traité révisé de l’autorité du développement intégré de l’Etat du Liptako- N’Gourma, adopté le 24 janvier 2017. Ce traité révisé s’étend sur 3 axes majeurs que sont : la réduction de la pauvreté, le développement durable et le renforcement de la sécurité des 3 pays membres (Burkina, Mali et Niger).

Au département de la justice, le conseil a adopté un rapport relatif à 12 décrets d’application de la loi portant statut du personnel de la garde de sécurité pénitentiaire. Selon le ministre de la communication, ces décrets s’inscrivent dans le cadre de l’amélioration du cadre juridique et l’exercice des activités de la garde de sécurité pénitentiaire.

S’agissant du ministère de l’économie et du développement, le conseil a adopté une ordonnance portant autorisation de ratification des accords de financements conclus le 11 mai 2017, entre le Burkina Faso et la Banque islamique de développement (BID). D’un montant de 18 milliards de francs CFA, ce programme relatif au programme de développement durable des exploitations pastorales au Sahel Burkina, vise à améliorer durablement la productivité et la compétitivité de la filière laitière ainsi que celle des petits ruminants, à accroitre la valeur ajoutée des petits ruminants et à créer des emplois pour les jeunes et les femmes. Sont visées par ce projet, les régions du Sahel, du Nord, l’Est, les haut-Bassins, les Cascades et la Boucle du Mouhoun.

Faisant le point de la session 2017 du BAC, le ministre en charge de l’enseignement supérieur, Alkassoum Maïga, a noté que la présente session s’est bien déroulée, à l’exception de l’ouverture malencontreuse d’une enveloppe qui a conduit à une reprise du sujet de français. Pour ce qui est du bilan, on retiendra que le Burkina a enregistré un taux de succès de 38,1 3%, soit un total de 28 310 admis, sur 74244 candidats présents. Et le ministre Maïga de souligner qu’avec un taux d’admission de 39,62% en 2016, le Burkina compte néanmoins 1000 admis supplémentaires au titre de l’année 2017. A cet effet, il a confié que des mesures sont prises pour accroitre les capacités d’accueil des universités. Aussi, il ressort que la région du Centre -Est a réalisé la meilleure performance avec un taux de succès de 46,15%. Avec un taux d’admission de 35,19%, la région de l’Est occupe la 13ème place.

