5e édition des JEFOSP (Journées d’échanges sur l’éducation, la formation, l’orientation/insertion scolaire et professionnelle)

Du 18 au 20 Juillet à l’Université de Koudougou/ ENS : 5 édition des JEFOSP : JOURNEES D’ECHANGES SUR L’EDUCATION, LA FORMATION, L’ORIENTATION/ INSERTION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

Thème : Enseignement technique et formation professionnelle (ETFP) et développement économique et social

Sous-thème I : La qualité de la formation (ETFP)

Sous-thème II : La création d’emploi et l’auto-emploi

Sous-thème III : Quelle contribution de l’enseignant à la création de l’emploi ?

Lancement officiel du projet MTFP : Master en technique et formation professionnelle à l’ENS/ UK en coopération avec l’Université Technique de Dresde (Début des cours prévu en octobre 2017)

Communications et forum de discussion

Stands d’information et de conseils d’orientation sur les filières de formation et d’études

Stands d’information et d’exposition d’entreprises

Jeunes, élèves, étudiants/es, parents d’élèves, Enseignants/es, Encadreurs pédagogiques, écoles et centres de formation, actrices et acteurs de la formation… Prenons part aux Journées JEFOSP, le Rood-Wooko de la formation du 18 au 20 juillet 2017 à l’Université de Koudougou (UK/ENS)

Contacts pour information et inscription :

M. Souleymane Coulibaly (ENS / UK) : Tel : 25 44 01 22/ 25 44 18 87 ; Handy : 70 75 88 39/ Email:coulsoulpat@gmail.com

M. Wendkouni Eric Sawadogo (TU Dresde) : Tel : 64 66 74 91 Email (JEFOSP) : jeeefosp@gmail.com

Date limite de réception des propositions de communication et des inscriptions pour les stands d’exposition : Vendredi 14.07.2017