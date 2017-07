Centre de formation agro écologique de Daboura : L’Abbé Emile BOMBIRI libère son premier étudiant

Le samedi 8 juillet 2017, ils étaient nombreux et venus de partout des villages et communes de la Boucle du Mouhoun se réunir autour du jeune Jules KOUENOU âgé seulement de 16 ans, formé en agro écologique durant deux ans au Centre de Formation Agro écologique de Daboura (CFAD), village situé à environ 17 km de Solenzo, pour une cérémonie de fin de formation. Seul et unique élève du centre, après deux ans de durs labeurs, l’écologiste a récolté les fruits de son travail. Il a amassé ce qu’il aura semé durant deux ans de formations. Il a reçu comme accompagnement d’installation un vélo, 5 poules, une attestation de fin de formation, un carnet de compte contenant 71.000 francs, des outils agricoles, une somme de 15.000 francs comme frais de route et bien d’autres. Son projet après cette formation est d’aller rester dans son village Dèssè et pratiquer ce qu’il a appris. Cette cérémonie était placée sous le parrainage de Ismaël Jacques TARAMA, Directeur Provincial de l’Environnement des Banwa.

Formé en agro écologique durant deux ans, au Centre de Formation Agro écologique de Daboura après l’obtention de son Certificat d’études primaires, Jules KOUENOU a acquis toutes les compétences en agriculture, élevage, maraichage…

En rappel, le Centre de Formation Agro écologique de Daboura s’appelait Maison Familiale Rurale (MFR). En ces lieux de la colline des miracles comme le dit son slogan, ‘’nous apprenons à réussir autrement’’. De la Maison Familiale Rurale au Centre de Formation Agro écologique de Daboura (CFAD), l’objectif de ce centre est toujours d’être aux côtés du monde rural et paysan pour leur faciliter la mise en pratique d’une agriculture respectueuse du sol, des plantes et des animaux ; en un mot, une agriculture agro écologique. Aussi, le centre œuvre à leur insertion socio-professionnelle. Nous a fait savoir Mémé dit Pascal KOUENOU, directeur dudit centre.

Quant à l’élu du jour, après avoir salué et remercié tous les invités, il a exprimé sa joie. « Je suis très content de m’arrêter devant vous ce matin pour vous parler de ma formation dans ce centre agro écologique. Ma formation de base a été l’agro écologie. Qu’est-ce que l’agro écologie ? L’agro écologie c’est l’ensemble des techniques et de comportements permettant de cultiver des céréales, des légumes et des plantes sans apport de produit chimique importé. L’agro écologie regroupe quatre branches indissociables que sont : Agriculture, Elevage, Maraichage et Arboriculture. Durant deux ans, j’ai été formé en agro écologie et j’en suis fier », a-t-il martelé.

Pour le promoteur du centre l’Abbé Emile BOMBIRI, « Ce qui se passe aujourd’hui est pour moi la réalisation d’un rêve : c’est la concrétisation de quelque chose qui m’a toujours habité : comment faire pour que tout jeune de tout village scolarisé ou pas réussisse sa vie d’homme en restant dans son village… Ce rêve, je l’ai eu pour moi-même il y a 41 ans ; j’en avais 20. Ce rêve, je l’ai eu pour d’autres jeunes que j’ai essayé d’accompagner et la création de la MFR de Daboura transformée cette année en centre de formation en agro écologie de Daboura est la concrétisation de ce rêve. Je sais que désormais, à partir du centre, des jeunes pourront venir, recevoir une formation humaine, technique, intellectuelle et repartir pour monter leur propre entreprise et réussir autrement que par la filière de l’école classique.[ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

David Demaison NEBIE

Lefaso.net