Archidiocèse de Ouagadougou : Les cadres catholiques ont encore communié dans la prière

Pour la deuxième année consécutive, le Service Pastoral pour la Formation et l’Accompagnement des Responsables (SEPAFAR) a organisé la Journée de communion et de partage du cadre catholique, autour du Cardinal Philippe OUEDRAOGO, Archevêque de Ouagadougou. Sous le thème : « Je vous ai établis pour que vous alliez et pour que vous portiez du fruit » (Jean 15, 16).

Le Service Pastoral pour la Formation et l’Accompagnement des Responsables (SEPAFAR) est une structure de l’Archidiocèse de Ouagadougou qui s’adresse aux responsables catholiques et à tous les hommes et femmes de bonne volonté. C’est un cadre de réflexion, de concertation et d’action pour tous ceux qui participent aux prises de décisions à tous les niveaux. Il offre aux décideurs et acteurs à tous les niveaux, les moyens intellectuels et éthiques indispensables pour comprendre, analyser, corriger et anticiper.

La messe des hauts cadres et des responsables catholiques s’inscrit dans la même lancée. Ainsi, après l’organisation d’une première édition en 2016, qui a connu la participation de plus de 200 personnes, le SEPAFAR a réuni le dimanche 9 juillet 2017, environ 300 responsables des secteurs public et privé, du monde politique, des professions libérales, de la société civile, des retraités… au Centre National Cardinal Paul ZOUNGRANA. Avec pour objectif : constituer un cadre de communion et de partage selon la Doctrine sociale de l’Eglise et écouter en particulier un message du Cardinal Philippe OUEDRAOGO.

C’est l’Abbé Anatole TIENDREBEOGO, Aumônier des groupes sociaux, qui a d’abord animé une conférence suivie d’échanges sur la responsabilité des Laïcs et de leurs pasteurs dans l’animation de la vie de l’Eglise. Avec la présence effective du Cardinal Philippe OUEDRAOGO aux échanges. Il a contribué à éclairer la lanterne des uns et des autres, et a demandé plus d’engagement des cadres catholiques, pour rendre la société du Burkina Faso plus juste et plus belle.

Après la communication, les participants ont eu droit à une messe, au cours de laquelle le Cardinal a exhorté les fidèles à être actifs et constructifs, et a prié pour tous les participants et pour le pays.

La rencontre a pris fin avec un repas fraternel, dans une ambiance joyeuse et l’animation musicale de la chorale Saint Thérèse de l’Enfant Jésus de la Rotonde. Et rendez-vous est pris pour 2018 car la Journée de communion et de partage devient de fait et comme l’a souhaité ardemment le Cardinal, une activité institutionnalisée pour les responsables catholiques de l’Archidiocèse de Ouagadougou.

Le SEPAFAR ce n’est pas seulement la messe des hauts cadres et responsables catholiques. Dans le premier semestre de l’année 2017, il a organisé les activités suivantes :

• Deux conférences sur « Les jeunes face aux défis du développement : l’importance de la jeunesse pour le développement de l’Afrique »

• Une présentation du PNDES par le premier ministre Paul Kaba THIEBA

• Une conférence-débat autour du rôle et de la responsabilité de la société civile dans un Etat républicain : le cas du Burkina Faso

• Un pèlerinage en Terre Sainte,

Dans le deuxième semestre de l’année 2017, le SEPAFAR prévoit d’organiser :

• Une conférence sur Les grands défis de la foi dans la postmodernité : les groupes ésotériques le 17 septembre.

• L’Eglise et les Révolutions le 15 octobre.

• Une Table-ronde sur les grands témoins de notre Eglise Famille : « L’engagement des premiers chrétiens » le 19 novembre.

L’ambition de former de nouvelles générations chrétiennes pour relever les défis du monde et former les consciences pour une citoyenneté responsable est en bonne marche avec ces activités.

Ernestine W. OUEDRAOGO (stagiaire)

Lefaso.net