Pendant Ramadan, QNET est passé à l’action !

Le mois dernier, QNET a organisé plusieurs actions de dons en Afrique à l’occasion du Ramadan.

Au Mali, c’est SOS Villages d’Enfants qui en a bénéficié : l’organisme soutient 3800 enfants et adolescents, pour la plupart orphelins, abandonnés, ou ayant des parents en situation de très grande pauvreté. QNET leur a ainsi donné 50 kg de riz, 50kg de sucre, 525kg de sacs de lait et 20 cartons contenant des spaghetti.

Au Niger, 200 enfants de SOS Villages d’Enfants ont reçu un sac rempli de riz, de pâtes, de lait et de sucre.

En Guinée, des sacs de nourriture ont été distribués à des policiers et des forces de sécurité à la retraite. La cérémonie s’est déroulée en présence du Secrétaire Général et du Chef de Cabinet du Ministre guinéen de la Sécurité

Au Burkina Faso, 200 sacs de nourriture (contenant chacun 2kg de riz, 2kg de sucre et 1kg de dattes) ont été offerts à l’AAEMB (Association des étudiants musulmans du Burkina).

Au Cameroun, une délégation de personnels et de volontaires de QNET ont fait une action solidaire en offrant des sacs de nourriture aux habitants du quartier de la Briqueterie à Yaoudé and à des orphelins à Douala.

En Ouganda, l’équipe QNET a travaillé main dans la main avec un Imam afin de distribuer des sacs de nourriture à un village de 80 familles qui luttaient pour se nourrir pendant ce mois de Ramadan.

En Tanzanie, QNET a organisé un Iftar de charité dans une mosquée locale pour 1500 personnes issues de milieux défavorisés. QNET ainsi que de nombreuses personnalitées locales se sont retroussé les manches afin de rendre ce moment mémorable.

En Côte d’Ivoire, l’équipe QNET et ses représentants indépendants ont visité l’Institut National de Promotion des Aveugles de Yopougon, une école pour les enfants ayant des déficiences visuelles, et leur a offert des des sacs de nourriture.

Ces actions de Ramadan s’inscrivent dans la lignée de sa Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE), et reflète sa philosophie RYTHM (Raise Yourself To Help Mankind, en françajs « Lève-toi pour aider l’humanité »). Au travers de cette initiative, QNET, entreprise internationale leader dans le secteur de la vente directe, avec une forte présence en Afrique, avait pour objectif de donner de la nourriture à des gens défavorisés afin qu’ils puissent rompre le jeûne.

La charité fait partie de l’esprit du Ramadan, et beaucoup d’initiatives voient le jour pendant ce mois sacré. Il est en effet crucial de donner de la nourriture à ceux qui en ont besoin, afin qu’ils puissent rompre le jeûne avec un vrai repas. Chez QNET, nous pensons que c’est de notre responsabilité.

“Nous n’existons pas seulement pour créer du profit. Notre raison d’être est de redistribuer les fruits de notre succès à la communauté” rajoute Ahiman Clément, responsible des solutions business en Côte d’Ivoire pour QNET.

