Religion : Le diocèse de Dédougou a sept nouveaux prêtres

La communauté chrétienne du diocèse de Dédougou était en fête ce samedi 8 juillet 2017 avec l’ordination de sept nouveaux prêtres. Ils sont précisément quatre prêtres diocésains et trois religieux. Il s’agit précisément des abbés François Sankara, Michel Séni, Victorien Gnoumou et Sylvain Drabo pour les prêtres diocésains et des pères Dominique Fala Soro, William Hèra Bicaba, tous deux de l’Ordre des Carmes Déchaux et du jésuite Alain Lawadoun Gourané.

En accueillant les quatre prêtres diocésains au sein de la communauté presbytérale de Dédougou qui compte déjà 99 membres, l’abbé André Zerbo, vicaire général du diocèse, les a chaleureusement félicités et a indiqué à chacun son lieu d’affectation. Idem pour les différents religieux par leurs congrégations respectives. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

C.PARE

Lefaso.net