Coupe du Faso : Le RCK éliminé dès les quarts de finale

Les quarts de finale de la Coupe du Faso se sont joués au cours du week-end passé. Le tenant du titre le Rail club du Kadiogo a été éliminé par l’AS sonabel par le score d’un but à zéro (1-0).

Plus rien ne va au sein de la famille RCK. En effet, dans un match très engagé, les électriciens sont venus à bout des faucons qui d’ailleurs sont les tenants du titre. Cette défaite démontre que le RCK va de mal en pis. La mauvaise période n’est pas passée, en témoigne cette défaite et cela bien que le staff technique et les joueurs disent le contraire.

Son poursuivant direct, l’EFO confirme qu’elle est l’équipe la plus en forme du moment en disposant de l’ASFB par deux buts à un (2-1).

L’Union sportive de Ouagadougou a été battue par l’AS Kouritenga par un but à zéro. C’est sur ce même score que l’Union sportive des forces armées est venue à bout de Rahimo FC.

Ainsi, l’AS sonabel, l’EFO, l’AS kouritenga et l’USFA sont les formations qui se sont hissées en demi-finales de la Coupe du Faso.

Jude Kiénou (stagiaire)

Lefaso.net