Fin d’année scolaire : Quatre villages de la commune de Sourgoubila célèbrent l’excellence

Avant de partir en vacances, les acteurs de l’éducation se réunissent pour des moments de convivialité et de partages, à l’occasion de la clôture de l’année scolaire. C’est le moment également de reconnaitre le mérite des élèves qui se sont le mieux illustrés par leurs résultats. Quatre écoles de différents villages de la commune de Sourgoubila dans la province du Kourwéogo étaient en union ce 8 juillet 2017. Koukin, Bagyiri et Taonsgo étaient réunis à Damsi pour se dire au revoir après neuf mois de labeur. La cérémonie a été parrainée par le député de la province, Kouama Raphael qui à l’occasion, a remis de nombreux cadeaux aux meilleurs élèves.

Une clôture commune des classes de quatre villages de la commune de Sourgoubila dans la province du kourwéogo. C’était le vœu des habitants de cette partie du territoire provincial. Et ce 8 juillet 2017, l’école de Damsi était le lieu de convergence des parents d’élèves, élèves, enseignants des villages de Koukin, Bagayiri, Taonsgo de la circonscription d’éducation de base de Sourgoubila 2.

Cette clôture en symbiose, selon les ressortissants de la commune est un message d’unité, de cohésion et de stimulation saine pour les élèves et enseignants. Il fallait également le faire, parce que les résultats des 4 écoles réunies au Certificat d’étude primaire(CEP), malgré les conditions difficiles d’études, sont en hausse. Presque 72% de taux de réussite à ce premier examen scolaire.

« Nous nous sommes sentis interpeller par ce qui se passe au village. Il fallait trouver des activités qui réunissent les fils et filles. L’histoire nous a liés, nous sommes sur la même terre et nous partageons les mêmes familles », a expliqué Joseph Ouédraogo, président de l’association des ressortissants des quatre villages. Pour lui c’est une première et c’est également l’occasion de célébrer l’ardeur des enseignants, les motiver, « leur faire donner plus, leur dire que nous sommes avec eux pour le bonheur de nos enfants… ».

« C’est un honneur de fêter l’excellence. Nous louons cette belle initiative et souhaitons qu’elle soit pérennisée pour une saine émulation », a répondu le directeur de l’école primaire publique de Damsi Idrissa Simporé.

Des lauriers pour les méritants

Le parrain de cette première clôture commune des classes dans les quatre villages de la commune de Sourgoubila, est le député de Kouama Raphael, natif de la province. En tant que leur représentant à l’hémicycle, il a noté qu’il était de son devoir d’être au côté des populations qui à travers cette initiative, magnifie la cohésion, indispensable au développement.

Comme un père éducateur, le député a interpellé les parents à suivre les enfants dans leur cursus scolaire. « Si vous confiez vos enfants aux enseignants et repartez-vous asseoir à la maison, vous aurez peut-être des enfants instruits et intellectuels, mais qui ne sont pas bien éduqués », leur a-t-il lancé. « Suivez les conseils des enseignants, accompagnez-les dans l’éducation des enfants aussi bien à l’école qu’à la maison », a poursuivi le parrain. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

Tiga Cheick Sawadogo

Lefaso.net