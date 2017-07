Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso : Bientôt la mise en place des bureaux sur toute l’étendue du territoire national

Il est porté à la connaissance des Mouvements ; Associations ; fédérations ; réseaux ; collectifs ; unions ou coordinations de Jeunes ou de jeunesse intervenant au Burkina Faso et ceux des burkinabè de l’étranger qu’il sera procédé très bientôt à la mise en place sur toute l’étendue du territoire national des bureaux du conseils national de la jeunesse du Burkina Faso dans les arrondissements ; les communes ; les provinces et au renouvellement des bureaux exécutifs régionaux et du bureau exécutif national.

Les Mouvements ou Associations de Jeunes ou de Jeunesse désireux de prendre part au processus de mise en place des démembrements du CNJ-BF doivent déposer un dossier de demande d’adhésion au CNJ-BF au plus tard le 31 juillet 2017.

Le dossier d’adhésion au CNJ-BF se compose ainsi qu’il suit :

le formulaire de demande d’adhésion dument rempli ;

une copie des statuts, du règlement intérieur et procès-verbal de la dernière Assemblée Générale de renouvellement de l’organe dirigeant ainsi que la liste de présence des membres ;

une copie du récépissé en cours de validité ;

le compte rendu ou procès-verbal de la réunion où la décision a été prise d’adhérer au CNJ-BF ;

la somme de dix mille francs (10 000F) CFA représentant les frais d’adhésion ;

Les dossiers complets de demande d’adhésion au CNJ-BF sont recevables du 10 Juillet au 31 juillet 2017 au siège du Conseil National de la Jeunesse, dans les sièges des bureaux régionaux du CNJ-BF ou dans les Directions régionales ou provinciales de la Jeunesse ou encore dans les Préfectures.

Conformément aux textes du CNJ-BF en vigueur, les organisations membres non à jour de leurs cotisations annuelles au titre de l’année 2017 doivent obligatoirement s’acquitter de leurs cotisations annuelles au plus tard le 31 juillet 2017 ; faute de quoi elles ne pourront pas prendre part aux différentes élections.

Les structures membres du CNJ-BF désireuses de présenter des candidats aux différentes élections devront :

justifier d’une existence légale d’au moins deux (02) ans ;

justifier le paiement de leurs cotisations de l’année en cours ;

présenter un rapport d’activités de l’année écoulée de l’organisation ;

justifier le paiement des frais de candidatures qui s’élèvent à quinze mille (15 000 F) CFA pour un poste au Bureau Exécutif National, dix mille (10000 F) CFA pour un poste au Bureau régional, et cinq mille (5000 F) CFA pour un poste au Bureau provincial ou communal ou arrondissement.

Les jeunes Burkinabè, âgés de 15 ans au moins et au plus 35 ans, désireux de candidater à un poste électif du CNJ-BF devront déposer leur dossier de candidature composé de/d’ :

un mandat délivré par une organisation membre du CNJ-BF ;

une copie légalisée du récépissé de l’association mandataire ;

une copie légalisée de la Carte Nationale d’Identité Burkinabè ou du passeport ou de la carte consulaire ;

une fiche de candidature dument remplie ;

un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois.

Les dossiers de candidature sont recevables du 27 Juillet au 10 Août 2017 au siège du CNJ-BF ; dans les Directions régionales de la Jeunesse, ou dans les Directions provinciales de Jeunesse

Pour toute information complémentaire, veuillez appeler le 61182667 ou le 78299639

