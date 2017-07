Université Ouaga II : Recrutement de la première promotion du Doctorat Professionnel en sciences de gestion (DBA)

Le Président de l’Université Ouaga II informe le public du recrutement de la première promotion du Doctorat Professionnel en sciences de gestion (DBA) au sein du Campus de l’Université Ouaga II au titre de l’année académique 2017-2018. Ce programme est réalisé en collaboration avec la Société Africaine de Management et l’Africa Private Institute of Science and Technology.

Le DBA vise à former des professionnels à la recherche appliquée en sciences de gestion, capables d’analyser avec rigueur les problèmes de l’entreprise/organisation afin de proposer des solutions et d’assurer l’encadrement de cadres supérieur de niveau master professionnel. La vocation du DBA est de former des dirigeants et cadres de haut niveau spécifiquement entraînés à résoudre les problèmes complexes de management dans une démarche scientifique rigoureuse.

Le DBA se prépare en six semestres (06) du système LMD, dont les deux premiers (S11 et S12) correspondent aux séminaires et à la finalisation du projet de recherche doctoral. Les quatre derniers semestres (S13 à S16) sont consacrés aux travaux de thèses et aux ateliers doctoraux.

Le niveau minimum d’accès est BAC + 5 (DESS, Master, etc.).

Pour faire acte de candidature les candidats doivent obligatoirement déposer un dossier physique au secrétariat de l’IUFIC (sise à la ZAD) comprenant :

Une demande manuscrite timbrée adressée à Monsieur le Président de l’UO2 ;

Une photocopie légalisée des diplômes depuis le baccalauréat ;

Un curriculum Vitae ;

Une lettre de motivation exprimant clairement les objectifs du candidat ;

Un projet mentionnant le champ disciplinaire et le problème de recherche ;

Un engagement financier à s’acquitter des frais de formations dans les délais ;

Procédure de recrutement : présélection sur dossier puis entretien devant un jury.

Dépôt des dossiers de candidatures : lundi 03 juillet au lundi 24 juillet 2017

Publication des résultats de la présélection : mercredi 26 juillet 2017

Entretien : vendredi 29 et samedi 30 juillet 2017

Début des séminaires : octobre 2017

Frais d’inscription : 50.000 F CFA pour les nationaux et ressortissants UEMOA

Frais de formation : 4.000.000 FCFA dont 2.000.000 en première année et 1.000.000 par an pour les deux années restantes. Une possibilité est en étude pour les candidats non résidents.

Pour de plus amples informations, contacter le Secrétariat de l’IUFIC au : 25 40 94 04

Ouagadougou, le

Le Président

Pr Stanislas OUARO

Chevalier de l’ordre des palmes académiques