La réflexion suivante est l’œuvre d’une spécialiste des relations internationales sur la révélation de vente de Noirs comme esclaves en Libye. Tout en condamnant sans concession cette pratique qui exhume le passé douloureux de l’Afrique concernant les 300 ans de traite négrière, l’auteur interpelle la responsabilité des chefs d’Etat africains incapables de répondre aux besoins de sécurité des citoyens et d’assurer la libre circulation des biens et des personnes.

C’est l’humanité entière qui est sous le choc, l’indignation et la consternation. Cela faisait maintenant des lustres qu’on en entendait plus parler que dans les livres d’histoire. La résurgence inopinée d’un cas de cette pratique barbare, inhumaine au milieu de ce XXIe siècle où la liberté et les droits humains sont les valeurs les plus en vogue sur la scène internationale apparait tout simplement comme une offense à la mémoire collective des peuples noirs.

Si certains observateurs critiques ont choisi parallèlement à leur indignation de fustiger l’obsession des jeunes africains à rejoindre l’autre monde à la recherche de meilleures conditions de vie, il convient d’abord de condamner sans détour cet affront à la dignité humaine. C’est dans un contexte international marqué par un vent nouveau de défense des libertés individuelle et collective que des individus d’une autre époque ont choisi de ramer à contre-courant de l’histoire.

Cependant passée au microscope des relations internationales, cette situation accablante de trafic d’êtres humains nous interpelle sur deux questions essentielles qui constituent des défis majeurs pour les Etats africains.

Il s’agit tout d’abord de l’épineuse problématique de la porosité des frontières, véritable handicap pour l’établissement d’une architecture sécuritaire efficiente et efficace en Afrique. La criminalité transnationale se développe à un rythme exponentiel au sein de nos Etats à la faveur de cette cruelle réalité, les frontières africaines sont des passoires. L’appareil étatique n’a pas suffisamment le contrôle sur ses limites territoriales, ce qui favorise du coup l’émergence de réseaux organisés de contrebandiers échappant malicieusement à l’autorité publique.

Pour le cas de la Libye, depuis l’intervention onusienne portée par Obama, Sarkozy et Cameron en 2011, l’Etat est inexistant. A n’en point douter, cette situation tant déplorable apparait comme une conséquence directe du désordre politico-institutionnel et social qui sévit en Libye depuis la chute de son guide historique Mouammar Kadhafi.

Vu sous l’angle de l’école transnationale des relations internationales, on comprend que cette situation puisse avoir des répercussions fâcheuses sur le continent africain, voire sur le monde entier. Une approche selon l’école idéaliste nous rappelle encore la nécessité de s’engager en faveur de la paix et la sécurité qui sont devenues aujourd’hui un bien commun.

Il est curieux de voir des chefs d’Etat africains parlé de la Libye comme un Etat responsable, capable d’assurer la sécurité des personnes et des biens. La Libye est sous le contrôle de factions opposées qui dictent leurs lois et imposent la violence. L’Etat islamique est fortement implanté dans ce pays. Les pays de l’Afrique de l’Ouest, notamment ceux du G5 Sahel vivent cette instabilité récurrente en Libye. Il ne faut pas seulement pleurer les violences esclavagistes sur ceux qui sont partis en Libye, il faut craindre l’importation de cette violence dans nos pays car ceux qui vivent ces réalités et qui reviennent, s’ils ne sont pas accompagnés psychologiquement peuvent se transformer en bombes sociales. Il faut vite dépasser l’attitude de condamnation et réfléchir sur le comment résoudre ce problème en appelant chaque acteur familial, communautaire, nationale, international à assumer sa responsabilité.

A bien des égards, l’Afrique est interpellée encore une nouvelle fois sur les défis de sécurité et de bonne gouvernance. Nos Etats sont visiblement défaillants, conjoncturellement et structurellement déséquilibrés, incapables de répondre aux besoins de sécurité des citoyens et d’assurer la libre circulation des biens et des personnes.

Du reste, il convient des souligner avec beaucoup de regrets mais avec une certaine dose de réalisme que cette situation vient mettre encore à mal un processus déjà périlleux de marche vers de l’union africaine. Une traite de noirs sur le continent noir au XXIe siècle, voilà qui suscite des interrogations quant à la capacité des Africains à tendre véritablement vers l’union.

Ibrahim Sawadogo

Maitre en relations internationales,

Spécialistes des questions de paix, de sécurité,

de démocratie et de bonne gouvernance.