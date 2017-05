Journée nationale du paysan : L’événement se tiendra désormais tous les deux ans

Le tradtionnel face-à-face entre le Chef de l’Etat et les producteurs à l’occasion de la Journée nationale du paysan a eu lieu ce samedi 13 mai 2017 dans la salle polyvalente de Kaya. A l’issue des échanges, il a été décidé de faire de la JNP, un événement biennal dont l’organisation sera confiée à un secrétariat permanent

A Tenkodogo, le président du Faso avait instruit les ministères en charge du secteur rural de réfléchir sur la revision du format de la journée nationale du paysan pour répondre avec efficacité et efficience aux défis du monde rural. En l’absence d’une structure chargée de coordonner et suivre les recommandations et engagements issues des JNP, il a été proposé de mettre en place un secrétariat permanent de la JNP.

Pour ce qui est de son opérationnalisation, une commission a été mise sur pied et devra travailler sur divers points dont l’épineuse question du financement. Selon le président du Faso, le gouvernement veut s’inscrire dans une dynamique de partenariat avec les producteurs et dans cette optique, il ne peut assurer tout seul le financement des activités du secrétariat permanent.

Autre accord trouvé, la périodicité de l’événement change et devient annuelle. La 21e édition se tiendra donc en 2019. Une décision souhaitée par la confédération paysanne du Faso et saluée par les acteurs qui estiment que cela permettra de bien suivre les décisions de la JNP entre deux éditions.

Rappelons que ce n’est pas la première fois que la Journée nationale du paysan se tiendra chaque deux ans. En effet, après la première édition de la JNP à Léo en 1993, il avait été décidé d’organiser l’événement tous les deux ans. La ville de Djibo devait abriter la 2e édition en 1995 mais du fait de l’insuffisance en infrastructures d’accueil, la JNP a été renvoyée en 1996 mais le lieu a été maintenu. Deux ans plus tard, Dédougou organisait la 3e édition. Là, il a été décidé d’organiser l’événement chaque année. Ainsi en 1999, la ville de Bogandé dans la région de l’Est a abrité la 4e édition. Depuis lors, seize autres éditions vont se succéder.

Pour l’heure la ville devrant abriter la 21e édition n’est pas connue mais des producteurs souhaitent qu’elle se tienne dans une ville qui n’a jamais organisé de journée nationale du paysan.

Herman Frédéric Bassolé

Lefaso.net