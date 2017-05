Accident sur la route de Pô : L’UPC invite le Gouvernement à se pencher davantage sur les questions de la qualité de nos routes et de la sécurité routière

• vendredi 12 mai 2017 à 15h00min

Ceci est un communiqué de l’Union pour le progrès et le changement (UPC) suite à l’accident survenu ce vendredi 12 mai 2017 non loin de la ville de Pô, un accident ayant fait 18 morts et plusieurs blessés.