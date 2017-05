Championnat national D1 : USO-ASFA, le duel de la 22e Journée

La 22e journée du championnat national se joue ce week-end. Pour le compte de cette journée, les matchs phares vont opposer respectivement l’Union sportive de Ouagadougou (USO) à l’ASFA YENNEGA et l’union sportive des forces armées (USFA) à RAHIMO FC. Les entraineurs et les capitaines de ces différentes formations ont promis du spectacle. C’était au cours de la conférence de presse d’avant match, ce jeudi 11 mai 2017.

Dans la première partie de la conférence de presse, les équipes, USO et ASFA, du derby ouagalais étaient à l’honneur. L’entraineur des Rouge et blanc, Noel Téhan dit que son équipe jouera comme elle a l’habitude de le faire et il pense que toutes les équipes sont difficiles à jouer. Ainsi, de son point de vue, que ce soit face aux Jaune et Vert ou au dernier du championnat, tous les matchs se valent : « Toutes les équipes veulent mieux se positionner au classement », confie-t-il. Le capitaine de l’USO, Stéphane Bandé pense que : « L’ASFA est une équipe assez engagée, assez joueuse ». Ce dernier quant à la situation actuelle que traverse son club, trouve que c’est une mauvaise passe qui peut arriver à toutes les équipes.

De son coté, le coach des asfasiens, Souleymane Ouédraogo, juge son bilan passable. Pour lui, son équipe a retrouvé le plaisir de jouer au ballon. De ce fait, face à l’USO, il espère avoir les 3 points du match. Pour les 9 journées restantes : « On parlera de la remontée de l’ASFA inchallah, vu le statut de l’ASFA, cette place n’est pas honorable pour le club », a-t-il laissé entendre. Le capitaine des Jaune et Vert, Anichet Attagana, au regard de l’envergure de la rencontre, a fait savoir au cours de cette conférence de presse qu’ils sont prêts à en découdre avec l’adversaire.

« Nous sommes là pour construire une équipe dynamique de l’USFA pour les prochaines années »

Dans la seconde partie de la conférence de presse d’avant match pour l’opposition entre l’USFA et RAHIMO FC, l’entraineur des unionistes Mousso Ouédraogo dit Mourinho encense la formation Bobolaise : « Notre adversaire du jour est de grande taille », il ajoute : « Ils ont beaucoup d’atouts surtout sur les cotés ». A son niveau, « ça sera un grand match », juge-t-il. Néanmoins, il tient à rappeler que « Nous sommes là pour construire une équipe dynamique de l’USFA pour les prochaines années ». Le capitaine des bidasses, Mohammed Guira trouve que « La clé du match c’est le mental, surtout que la fatigue commence à se faire sentir ». Il avoue que l’avantage de RAHIMO, c’est d’avoir des expérimentés avec eux.

Le coach de Rahimo Boureima Zongo pour sa première participation à une conférence de presse d’avant match salue l’initiative de la ligue. « C’est très bien pour nous les entraineurs et les capitaines et c’est très bien pour notre football », dit-il. En ce qui concerne leur match, il dit être là pour produire du beau football et engranger les 3 points. Egalement, il confirme que « Notre objectif c’est de jouer le haut du tableau ». De plus, Boureima Zongo juge son équipe prête à aborder le match contre l’USFA. Son capitaine, Jacob Diallo ayant écopé d’un carton rouge face au RCK, dit se sentir mal et frustré. Cependant, il tient à conseiller ses coéquipiers en ces termes : « Jouer libérer ou déterminer, ça aidera. »

Au terme de la conférence de presse, le secrétaire de la ligue de football professionnelle Ahmed Ouédraogo a annoncé que, suite aux heurts à l’issue du match qui a opposé RAHIMO FC au RCK, les personnes étant impliquées dans les différents dérapages seront sanctionnées.

Jude Kiénou (Stagiaire)

Lefaso.net

Programme de la 22e Journée

Samedi 13/05/2017

Stade du 4 Aout : EFO-AJEB : 16h00

Stade du 4 Aout : USO-ASFA-Y : 18h 45

StadeWobi : RCB-RCK : 16h 00

Stade Issoufou- J- Conombo : USFA-RAHIMO FC : 16h00

Stade Issoufou- J- Conombo : KOZAF-AS Sonabel : 18h 15

Stade Balibié-Batiébo de Koudougou : BPS-USCO : 16H00

Lycée vive le paysan de Saponé : Majestic SC-AS Police : 16H00

Dimanche 14/05/2017

Terrain de l’USFA : Santos FC-ASFB : 16H00