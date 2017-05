Reprise des élections municipales à Kantchari et Madjoari : Le CSC sensibilise les médias de l’Est pour un scrutin apaisé

La rencontre organisée par le CSC s’inscrit, selon Abibata Couldjati, dans le cadre d’une consultation avec les medias pour aller à des élections complémentaires apaisées dans les communes de Madjoari et de Kantchari le 28 mai 2017. Cela est d’autant plus important, a-t-elle dit, que ces communes ont connu des difficultés de fonctionnement au point que les élections n’ont pas pu se tenir.

Le Conseil supérieur de la communication (CSC) en tant qu’organe de régulation et d’accompagnement des médias, participe à la gestion de la couverture médiatique pendant les consultations électorales. « Il était de bon ton que la structure de régulation puisse rencontrer ses partenaires qui sont les médias pour échanger avec eux et savoir les difficultés qu’ils ont rencontré au cours des échéances électorales passées enfin de trouver un consensus à même d’obtenir un traitement responsable et apaisé de l’information pendant ces consultations qui s’annoncent », s’est justifié Abibata Couldjati. Et de poursuivre qu’il était très important que le CSC voie avec ses confrères des médias, comment traiter l’information afin d’avoir des résultats acceptés de tous.

« En tant qu’hommes de medias, nous avons tous le rôle de contribuer à un climat apaisé auprès des hommes politiques, des partis pliques et même des électeurs », a-t-elle précisé. Abibata Couldjati a par ailleurs lancé un message aux hommes politiques et aux candidats en lice pour les communes de Madjoari et Kantchari. « Vous avez traversé des périodes difficiles, en tant que femmes, je vous demande de penser à l’intérêt supérieur de la Nation. Pensez à l’intérieur des communes de Madjoari et de Kantchari pour que nous ayons des élections municipales apaisées afin que le développement de ces communes soit une réalité. Dans les difficultés s’il y a l’entente nous pouvons réussir. Donc, il est important d’enterrer la hache de guerre pour une réussite parfaite de ces élections », a-t-elle conclu.

Soumaila Sana