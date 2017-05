Diplomatie : Le Burkina dit au revoir à l’ambassadeur du Japon

Pour rendre hommage au travail accompli par l’ambassadeur du Japon au Burkina Faso pour le renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et le Japon durant ces quatre années de fonction au Burkina, le Gouvernement burkinabè a organisé une réception d’au revoir le mercredi 10 mai 2017 à Ouagadougou.

La signature de plusieurs accords dans le domaine de la coopération économique et financière, l’élection du Burkina Faso comme pays bénéficiaire de l’Initiative african business education, la tenue de la quatrième session des consultations bilatérales entre le Burkina et le Japon, la construction du pavillon du soleil levant au profit du SIAO, la réalisation de forages, de moulins, d’écoles au profit des populations rurales, l’organisation de la compétition de judo, l’envoi de volontaires japonais au Burkina, le lancement du comité national du 5S KAIZEN sont entre autres les actions au compte de l’ambassadeur Futaishi Masato durant son mandat au Burkina. En reconnaissance des efforts qu’il n’a cessé de déployer pour renforcer la coopération entre les deux pays, il a été élevé à la dignité d’officier de l’ordre national du Burkina Faso au cours de la soirée d’au revoir.

Tirant un bilan positif de son séjour au Burkina depuis 2013, le ministre d’état, ministre de la sécurité Simon Compaoré, a confié que l’ambassadeur Futaishi a œuvré à donner une dimension nouvelle aux relations d’amitié et de coopération entre les deux pays par sa riche expérience et son engagement sans faille au travail. Par ailleurs il a traduit les félicitations des plus hautes autorités du Burkina Faso, et la gratitude du peuple burkinabè pour les résultats atteints au cours de sa mission. Il a exprimé les vœux de réussite dans ses futures fonctions, tout en témoignant les sentiments de fraternité et d’amitié et de solidarité du peuple burkina pour celui du Japon.

L’ambassadeur du Maroc au Burkina Farhat Bouazza, doyen du corps diplomatique accrédité au Burkina Faso, tirant un bilan de la mission de Futaishi Masato dit qu’elle était une totale réussite au regard de la pertinence de ses actions et de son savoir-faire auprès des autorités Burkinabè. Il a confié que l’ambassadeur Futaishi et son épouse ont imprégné l’environnement diplomatique par leur ouverture et leur altruisme tant dans l’exercice de leurs fonctions professionnelles que dans le cadre des activités socio culturelles et sportives qu’ils ont initiées. Il a exprimé la gratitude du corps diplomatique pour leur contribution et leur dévouement.

L’ambassadeur Futaishi Masato a dit tirer une expérience riche et diverse durant ses 4 ans de mission au Burkina. Il a exprimé ses profondes gratitudes à tous ceux avec qui il à collaboré. Il a dit retenir deux points essentiels durant sa mission, notamment l’insurrection populaire d’octobre 2014 et la résistance au coup d’état de septembre 2015 qui représenteront pour lui la manifestation et la détermination du peuple burkinabè à toujours choisir la voie démocratique. Il a par ailleurs apprécié la chaleur humaine et l’hospitalité des burkinabè au cours de ces déplacements à l’intérieur, et dit avoir enrichi ses connaissances sur le Burkina Faso.

Le conseil des ministres en sa séance du 12 avril 2017 a décidé de proposer la candidature du Burkina, pour abriter la première édition du forum économique Japon-Afrique des secteurs privés et publics. Le ministre Simon Compaoré a demandé à l’ambassadeur Futaishi Masato, d’être l’ambassadeur du Burkina auprès des plus hautes autorités japonaises pour promouvoir cette candidature.

Youmali Koanari.

Lefaso.net