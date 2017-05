Agence de l’Eau du Mouhoun : vers l’élaboration du SAGE Samandeni-Sourou

Dans le cadre de l’élaboration du Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) Samendeni-Sourou, l’Agence de l’eau du Mouhoun et l’Office International de l’Eau (OIEau) à travers l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) ont organisé du 02 au 08 mai 2017 à Dédougou, un atelier de travail sur l’élaboration de Termes de Références (TdR). Des TdR qui vont servir au recrutement du Bureau d’étude qui aura la charge de conduire l’élaboration du SAGE Samendéni-Sourou

En prélude de l’exploitation du barrage de Samendéni, et conformément aux dispositions de son Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE), l’Agence de l’eau du Mouhoun veut élaborer le Schéma d’aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Samendéni-Sourou. A cet effet, elle était en atelier du 02 au 08 mai 2017 à Dédougou avec ses partenaires techniques et financiers et l’ensemble des acteurs concernés. Objectif, élaborer les TdR devant servir au recrutement du bureau d’étude qui aura la charge de conduire l’élaboration du SAGE Samendéni-Sourou. Selon le Représentant du Directeur général de l’Agence de l’eau du Mouhoun, Souleymane BALMA, l’atelier va permettre aux participants de peaufiner l’ébauche de TDR que l’AEM avait déjà conçu.

Pour Monsieur Balma, le SAGE Samendéni-Sourou est prioritaire à plus d’un titre. Il va s’étendre sur trois sous bassins. C’est notamment le sous bassin du Mouhoun Supérieur amont ; le sous bassin du Mouhoun Supérieur amont aval et le sous bassin du Sourou. Aussi selon lui, ce SAGE fixera les règles de gestion du barrage de Samendéni et des vannes de Léry ainsi que les modalités de mise en valeur des deux vallées. Il prendra également en compte la gestion transfrontalière du réservoir du Sourou impliquant le Mali et le Burkina Faso.

Un cahier de charge de recommandation pour le bureau d’étude

Pour l’Expert en planification de la Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), Patrick FRENEL, le SAGE « est un sujet à la fois technique, social, environnemental, et politique ». Le débat va consister à se mettre d’accord sur le tableau de bord avec l’AEM. « Les échanges vont nous permettre très concrètement de définir un cahier de charge de recommandation pour qu’un bureau d’étude s’approprie nos questions techniques et les transforme en Schéma d’Aménagement de Gestion de l’Eau » a-t-il souligné.

L’Office International de l’Eau (OIEau) appuie la rédaction opérationnelle de ces TdR à travers le financement de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN). Cet appui vise selon Hélène DENTEL à donner à l’AEM les éléments de base permettant d’enrichir son projet de TdR afin de répondre aux objectifs d’élaboration du premier SAGE opérationnel au Burkina Faso. Elle a précisé que l’appui de l’office international de l’eau s’inscrit dans le cadre de la coopération internationale entre l’Agence de l’Eau Française Seine Normandie et l’Agence de l’Eau du Mouhoun, qui a commencé depuis 2013. Un appui qui se traduit par le renforcement des capacités dans diverses activités comme l’élaboration du Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau, la mise en place de service police de l’eau et bien d’autres.

Youssouf KABDAOGO

Ibrahima TRAORE