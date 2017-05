Message du Ministère de la Santé à l’occasion de la semaine Nationale de la planification familiale

Au Burkina Faso, les autorités sanitaires, politiques et administratives ont adhéré à l’idée de la tenue annuelle de la semaine de planification familiale depuis la première édition tenue en 2012. Cette semaine, s’est régulièrement tenue chaque année jusqu’en 2016, où deux éditions ont été organisées avec l’appui des partenaires techniques et financiers.

Cette année, deux éditions sont prévues en mai puis en novembre 2017. Les différentes éditions organisées par le ministère de la santé, connaissent régulièrement l’implication des partenaires techniques et financiers, des ONG/Associations, des associations féminines, et une forte mobilisation des populations et également l’implication de tous les acteurs pour l’élaboration d’un Plan national d’accélération de la Planification familiale pour la période 2017-2020.

Ce plan, en cours d’élaboration, a pour but d’augmenter la prévalence contraceptive de 22,5% (2015) à 32% en 2020. Ceci permettra de ramener l’indice synthétique de fécondité de 5,4 enfants par femme (2015) à 4,7 enfants par femme en 2020 en rapport avec l’objectif du plan national de développement économique et social (PNDES) afin d’amorcer la transition démographique pour bénéficier du dividende démographique.

La semaine Nationale de la planification familiale (SNPF) se révèle être une excellente stratégie de promotion de la Planification familiale à travers le plaidoyer auprès des autorités politiques et administratives, les leaders coutumiers, religieux et communautaires à tous les niveaux, de mobilisation sociale et d’intensification de l’offre des services de planification familiale (PF) au profit des populations surtout celles vivant en milieu rural.

Objectifs de la 1ère édition de la SNPF 2017

L’objectif général de la semaine nationale de planification familiale est d’accélérer l’accès des populations aux services de planification familiale de qualité.

Objectifs spécifiques

• Renforcer l’engagement des autorités nationales, des organisations de la société civile, des partenaires techniques et financiers et du secteur privé au niveau central et dans les 13 régions en faveur de la PF au Burkina Faso ;

• Mobiliser les organisations de la société civile dans la mise en œuvre de la semaine PF ;

• Assurer une mobilisation sociale conséquente à l’échelle nationale en faveur de la PF au cours de la semaine de la PF ;

• Renforcer la prise de conscience de la population, de la société civile, des leaders d’opinion et des médias sur l’intérêt de la planification familiale ;

• Mobiliser les ressources pour la mise en œuvre du Plan d’action 2017 de la DSF ;

• Intensifier l’offre de services de PF au profit des populations avec un focus sur les méthodes de longue durée.

Principales activités de la SNPF 2017

• Journées de plaidoyer auprès des autorités politiques et administratives, les leaders coutumiers, religieux et communautaires à tous les niveaux ;

• Lancement de la semaine nationale sur la planification familiale le lundi 08 mai 2017 sous le parrainage de Madame Anne THIEBA, Epouse de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre ;

• Prestations gratuites des services de PF ;

• Gratuité des produits contraceptifs pendant la semaine dans toutes les formations sanitaires publiques du pays ;

• Animation de stands ;

• Conférences débats.

Bref aperçu sur les indicateurs de santé (EMDS 2015)

Population en 2017 : 19 632 147 habitants

Incidence de la pauvreté : 40,1%

Taux de prévalence contraceptive moderne : 22,5%

Ratio mortalité maternelle : 330 pour 100 000 naissances vivantes

Besoins non satisfaits en planification familiale : 19,4%

Indice synthétique de fécondité : 5,4 enfants

Taux de mortalité néonatale : 23,2‰

Taux de mortalité infanto-juvénile : 81,7 ‰

Slogans de la semaine nationale de planification familiale édition 2017

 Une Famille Planifiée= une famille épanouie

 La PF = garantie d’une meilleure qualité de vie

 Un enfant par choix et non par surprise