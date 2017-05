SOS pour la route Koundougou - Solenzo - Dédougou

La route Koundougou – Solenzo – Dédougou est à l’abandon ? A notre passage le dimanche 31 avril 2017, de retour dans la province du Sourou, un camion plateau privé transportant des balles de coton en provenance de Solenzo pour Dédougou s’est renversé. Des camions marchandises et de compagnies de transport embourbés çà et là. Il n’y a pas longtemps de cela un camion de marchandises s’est renversé à l’entrée du village de Dio et a fait 3 morts sur place et des blessés. Les tombes de ces 3 victimes se trouvent au bord de la route. Il ne se passe pas un jour sans qu’un spectacle désolant ne se produise sur cette route. Que réserve la saison des pluies aux usagers de la route Dédougou – Solenzo – Koundougou, si rien n’est fait ? Quel sera le sort des malades à évacuer vers Bobo-Dioulasso et Dédougou ? Voilà des questions auxquelles nul ne saura répondre.

De la saison sèche à celle des pluies, l’état de cette route laisse à désirer. S’il vous arrive de voyager sur ce tronçon il faudra prendre toutes les dispositions qu’on vous conseillera pour affronter une route difficile. Pour accéder à Solenzo chef-lieu de province, c’est un parcours de combattant. Personne ne vous dira le contraire. Pour les populations de cette localité, plus question d’aller aux élections à venir. Que l’Etat burkinabè prenne à bras le corps le problème de l’état de la route Koundougou – Solenzo – Dédougou avant l’installation des saisons des pluies 2017, pour éviter des drames, des colères qui pourront engendrer des problèmes coûteux pour l’Etat. Espérons que nous n’allons pas arriver là. Au moment où nous traçons ces lignes ce jeudi 4 mai 2017, la route Dédougou – Solenzo – Koundougou n’est plus à débrouiller pour cette année. Il faut la sauver d’urgence en la remplissant de terre. Elle est seulement longue de 144 kilomètres et il faut la confier à deux entreprises sérieuses. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

David Demaison Nébié

Correspondant dans la Boucle du Mouhoun

Lefaso.net