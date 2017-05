Couverture médiatique des élections municipales partielles et complémentaires : Pas de subvention pour les médias privés

Les élections municipales partielles et complémentaires du 28 mai prochain approchent à grands pas. Mais à l’approche de ces élections, seuls les médias publics ont reçu une subvention de l’Etat à hauteur de 20 millions pour la couverture médiatique de la campagne.

Pour ce qui concerne les médias privés, le Conseil supérieur de la communication (CSC) s’appuiera uniquement sur les médias privés présents dans les localités où les élections doivent être reprises. Ces médias, essentiellement des radios de proximité, seront des relais de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB) pour la diffusion des messages de campagne.

Les médias privés de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, eux, ne seront pas associés à la couverture médiatique de la campagne et ne recevront donc pas de subvention. Cependant, ils peuvent couvrir à leurs propres frais la campagne électorale dans le strict respect de l’égalité d’accès aux médias pour tous les partis politiques et regroupements d’indépendants.

Selon Louis Modeste Ouédraogo, secrétaire général du CSC, le choix opéré pour la couverture médiatique de ces élections n’est pas une mise à l’écart des médias privés, mais est lié aux contraintes budgétaires. « Compte tenu des contraintes budgétaires, on ne pouvait pas accompagner comme on le fait habituellement la presse privée dans la mission de couverture médiatique de ces élections. Donc l’Etat a alloué une subvention aux médias publics, le CSC fera un effort pour accompagner certains médias privés, c’est-à-dire, les médias audiovisuels situés dans les localités concernées par la reprise de ces élections municipales partielles et complémentaires. »

Cette rencontre a aussi été l’occasion pour le CSC, d’appeler une fois de plus la presse à plus de vigilance, de neutralité, de respect de l’équilibre de l’information et à contribuer à l’apaisement du discours politique pendant la campagne. « La campagne est un élément central du processus électoral. Et si elle est mal menée, elle peut conduire à un blocage ou à des troubles post électoraux et c’est ce que nous voulons éviter au Burkina Faso parce que le contexte actuel de la reprise de ces élections nous commande beaucoup plus de vigilance et de responsabilités. », insiste Louis Modeste Ouédraogo.

Justine Bonkoungou (Stagiaire)

Lefaso.net