SOS pour Oury Kiénou

LEFASO.NET | David Demaison Nébié • mercredi 10 mai 2017 à 15h00min

Né en 1990 et orphelin de père et de mère, KIENOU Oury est atteint d’une maladie invalidante. Il est passé nous voir pour exposer son problème dans l’espoir d’être entendu et compris. C’est un SOS qu’il lance à toutes les âmes sensibles des Banwa et de tout le pays.