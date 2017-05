Cérémonie du 8 mars à Lanfièra : Les femmes n’accoucheront plus à même le sol

Les femmes continuent toujours de commémorer la journée internationale de la femme célébrée chaque 8 mars. Jusqu’en avril, on assiste encore à des réjouissances liées à cette date dans certaines localités. C’est le cas de la commune de Lanfièra, dans le Sourou où Madame Sou/Nanassé Bintou coordonnatrice communale des femmes de Lanfièra a donné rendez-vous à ses sœurs le 29 avril 2017, pour respecter cette tradition. Au cours de cette cérémonie, le maire de Lanfièra a soulagé le Centre médical de Lanfièra et le Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Koumbara en don de matériel composé de matelas, des tables de consultations et bien d’autres.

Au menu des activités de cette commémoration en différé, il y a eu un match de football opposant les femmes aux hommes, une confrontation soldée par le score sans appel de 5 à 1 en faveur des femmes. Il y a eu également un don de matériel médical à certaines formations sanitaires de la commune. Ce matériel offert par la Mairie dirigée par Lassina Sanogo était composé de 15 matelas, 2 tables d’accouchement et 2 tables de consultation. Les bénéficiaires étaient le centre médical de Lanfièra qui a reçu 10 matelas, une table de consultation et une table d’accouchement. Le CSPS de Koumbara a également reçu 5 matelas, une table d’accouchement et une table de consultation.

Un cadeau spécial a été fait à la seule conseillère municipale de la commune pour l’encourager à se battre aux côtés de ses sœurs. Chacun des douze villages de la commune a reçu un ballon pour une redynamisation de la jeunesse. Il est à noter aussi que des cartons de boules de pétanque ont été remis aux fonctionnaires de la commune pour être un facteur de rencontres et de passe-temps.

Au nom des bénéficiaires du matériel sanitaire, le responsable du centre médical de Lanfièra a rassuré les donateurs du bon usage qu’ils en feront pour que des femmes n’accouchent plus à même le sol. Les jeunes qui ont reçu les ballons ont promis de former une équipe communale compétitive à l’échelle provinciale et même régionale. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

David Demaison Nébié

Correspondant dans la Boucle du Mouhoun

Lefaso.net