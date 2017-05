L’Association des Burkinabè de New York a un nouveau bureau

Le dimanche 7 Mai 2017, en présence des représentants de la mission permanente du Burkina auprès des Nations-Unies, des différentes associations et du comité des sages, les Burkinabè de New York ont procédé au renouvellement du bureau de l’Association des Burkinabè de New York (ABNY). Zongo R. Tommy, seul candidat en lice a été élu au poste de président de l’association pour deux ans.

Dans un climat calme et serein, les Burkinabè vivant à New York aux Etats unis, ont élu le nouveau bureau de l’Association des Burkinabè de New York (ABNY). Zongo R. Tommy seul candidat en lice au poste de président de l’association a été élu sans aucune difficulté.

Cette élection vient à point nommé en ce sens qu’elle vient combler le vide juridique qui existait. Depuis novembre 2016, le bureau sortant était au terme de son mandat, ce qui ne permettait pas à la communauté burkinabè de New York de poursuivre ses activités.

Cette élection a connu un faible taux de participation qui s’estimerait à moins de 15%. New York regroupe cependant la plus forte communauté de Burkinabè vivant aux USA. La lourde tâche incombe alors au nouveau bureau élu de mobiliser les Burkinabè autour des activités de l’association. La consolidation des acquis de paix et de rassemblement, le recensement officiel de la communauté, la carte consulaire seront également leurs priorités. Ils devront s’atteler à donner une nouvelle image à l’association et également faire en sorte qu’elle soit un exemple parmi les communautés africaines vivant à New York.

Tour à tour, le représentant de la mission permanente du Burkina auprès des Nations-Unies, le comité des sages et le nouveau président élu ont pris la parole pour saluer l’effort du comité d’organisation des élections mais aussi les membres de l’association qui ont participé au vote. Ils n’ont pas manqué de souligner la lourdeur de la tâche qui attend le nouveau bureau, mais également le travail collégial qui doit se faire au sein de cette association avec toutes les tendances de la diaspora aux USA.

Déjà, une assemblée générale est prévue le 28 Mai 2017, pour échanger sur les acquis, les points de discorde, et trouver des solutions pour la bonne marche de l’association.

Askia Boukari SIGUE, secrétaire à l’information et aux relations extérieures.

Composition du bureau :

Président : Tommy Regis ZONGO

Vice-président : Thierry Bissinga

Secrétaire Générale : Mme Fatou ZONGO

Secrétaire Générale adjoint : Leonard Ilbouldo

Trésorier : Jean Bouda

Trésorière adjoint : Zalissa GUIGMA

Secrétaireà l’information et aux relations extérieurs : Askia Boukari SIGUE

Chargé à l’organisation : W. Ahmed SOGOBA

Chargé à la mobilisation : Souleymane KABORE

Chargé adjointà la mobilisation : W. Freddy DAMMIPY

Chargée des affaires sociales : Blandine NIKIEMA

Chargée adjointdes affaires culturelles : Zelika COMPAORE

Chargé adjoint des affaires culturelles : Harouna TRAORE

Chargée des affaires juridiques, administratives et du contentieux : Carolle ZABRE

Chargé des Projets : Abdoul Aziz KABORE

Chargée des affaires estudiantines : Bintou KONE

Chargée des affaires féminines : Mme Abiba GUITI/ZONGO

Chargée adjointe des affaires Féminines : W. Marielle Lisette KONDOMBO