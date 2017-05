Session du Parlement africain : Le Président du Faso a parlé démocratie et investissement dans la jeunesse

Le Président du Faso, Roch Kaboré a été l’invité d’honneur de la cérémonie solennelle d’ouverture ordinaire de la session du Parlement africain dans la capitale Sud-africaine. Une occasion donc pour lui de réaffirmer son attachement à ce que le parlement puisse jouer pleinement son rôle. « Nous avons aujourd’hui un parlement panafricain qui est entre, ni vie, ni mort, puisqu’il n’a pas tous les attributs pour exercer le contrôle démocratique sur la commission de l’Union africaine », a-t-il indiqué.

Pour lui, le pays des hommes intègres a ratifié le protocole signé en Guinée équatoriale et pour ce faire, le Président Kaboré a accepté d’être l’Ambassadeur du parlement panafricain auprès de ses pairs, pour son entrée en vigueur (le protocole).

Egalement, le Président a pu partager avec les parlementaires son point de vue sur, « comment tirer profit du dividende démocratique en investissant dans la jeunesse ? ». Ce thème qui est celui de l’Union africaine en 2017, sera discuté au prochain sommet de l’instance africaine. « Le parlement s’est investi pour discuter de cette problématique de manière à contribuer à ce que nous puissions tirer les solutions et les perspectives », a-t-il confié. C’est-à-dire comment réduire simultanément le taux de natalité et de mortalité infantile en Afrique. Cette évolution permettra d’investir les économies qui y découleront dans la santé, l’éducation et bien d’autres domaines.

Autant de discussions auxquelles le Président du Malawi, invité aussi a pris part.

Le Président du Faso à sa descente d’avion

Ce séjour dans la nation Arc-en-ciel a été l’occasion pour le Chef de l’Etat de rencontrer les députés burkinabè membres du parlement panafricain, sans oublier les compatriotes qui y vivent. Sur les 200 qui vivent au pays de Nelson Mandela, il a pu en rencontrer 70 et a positivement apprécié cette solidarité qu’il y a entre ces ressortissants (la plupart sont des opérateurs économiques). Les échanges ont essentiellement porté sur la situation nationale, ainsi que certaines chosent qui sont des préoccupations pour eux. En ce qui concerne le vent de xénophobie qui a plané sur l’Afrique du Sud, le Président a rassuré que les Burkinabè n’ont pas été touchés.

Marcus Kouaman

Lefaso.net