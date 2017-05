UEMOA : Les Commissaires s’engagent à travailler dans la « loyauté et la transparence »

Les Commissaires, nommés par la Conférence des Chefs d’Etats et de gouvernements de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMAO) pour quatre ans, ont prêté serment ce mardi 9 mai 2017 à Ouagadougou. Abdallah Boureima du Niger remplace Cheick Hadjibou Soumaré à la présidence de la Commission . Ensembles, les nouveaux émissaires se sont engagés à travailler dans « la loyauté et la transparence ».

C’est une tradition. Après leur nomination à la Commission de l’UEMOA, les nouveaux appelés prêtent serment devant la Cour de justice de ladite institution. Abdallah Boureima, nouveau président de la Commission, entouré des autres s’est prêté à cet exercice devant la Cour de Justice de l’UEMOA à Ouagadougou.

Après une lecture des currucula vitae des huit missionnaires, le 1er avocat général de la Cour a donné son aval pour leur prestation de serment. A tour de rôle, ils se sont présentés devant la présidente de la Cour et ses collaborateurs, la main droite levée vers le ciel, ils ont juré « de se conduire en dignes et loyaux commissaires de l’Union ». Pour bénéficier de ces qualificatifs, ils se doivent de « garder le secret de délibération et des votes ».

Pour sa part, la présidente de la Cour a insisté sur la nécessité d’ouvrer à l’atteinte des objectifs de l’Union. Une mission à laquelle Pr Filiga Michel Sawadogo, représentant du Burkina au sein de la Commission, entend bien se donner. « Nous sommes tous décidés à donner le meilleur de nous-mêmes pour que les objectifs fixés par nos chefs d’Etats puissent être atteints. Donc on ne fera pas d’économie dans les efforts que nous allons fournir », a-t-il indiqué à l’issue de la cérémonie.

Devoir de rendre compte

La prestation de serment répond à la prescription 28 du Traité de l’Union qui fait injonction aux nouveaux commissaires de prêter avant d’entrer en fonction. Pour Abdallah Boureima, la cérémonie du jour était émouvante, riche et aussi excitante. Elle leur rappelle surtout les attentes des chefs d’Etats et des populations de la zone communautaire. « La cérémonie a été courte parce qu’elle a été bien préparée par la Cour à qui je rends hommage. Elle a été émouvante, excitante aussi parce que c’est toujours excitant d’avoir un devoir de service public au profit des concitoyens de l’Union. Comme l’a rappelé l’avocat général, c’est une mission que nous devons exercer dans la loyauté, la transparence et la rédevabilité. J’insiste parce que la rédevabilité est aujourd’hui une réclame forte non seulement des autorités mais aussi des citoyens de l’Union », a-t-il ajouté.

Pour le nouveau patron de la Commission de l’UEMOA, ces acolytes et lui, sont déjà pressés de rejoindre les bureaux. « Dès notre nomination, nous avions que la charge était importante et le poids de la mission était lourd. Mais nous sommes préparés pour y faire face. Aujourd’hui, la responsabilité est encore plus prégnante puisque nous avons eu le feu vert de la justice qui nous envoie à nos fonctions. Nous avons hâte de rejoindre nos bureaux où nous attend le personnel qui lui-même a hâte de reprendre le travail après une petite accalmie », a-t-il conclu.

Les missi dominici des Chefs d’Etats Ouest-africains sont désormais en mission. Les résultats seront connus dans quatre ans.

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net