Lutte contre le terrorisme et le grand banditisme : La nouvelle Brigade en rodage

|

C’est parti pour une série de formations de la nouvelle Brigade Anti-Banditisme et terrorisme. Cette unité mixte (police-gendarmerie) d’intervention d’unités non spécialisées a été mise en place avec l’appui de l’Union européenne. Composée de 132 hommes, elle devrait appuyer les unités spécialisées de la police et de la gendarmerie, et renforcer le dispositif de prévention et d’intervention en cas de menace terroriste à Ouagadougou et ses environs. C’est le ministre de la sécurité intérieure Simon Compaoré (...)

Proposition de loi sur le droit de grève : L’Unité d’action syndicale fermement opposée | Dans la lettre ci-après adressée au Président de l’Assemblée nationale, l’Unité d’action syndicale dit son opposition ferme à la proposition de loi sur le droit de grève au Burkina Faso. Excellence (...)

Budget de l’Etat, exercice 2017 : Une loi de finances rectificative pour prendre en charge les dépenses urgentes | Le budget de l’Etat, exercice 2017 avait été voté le 15 décembre 2016 par la représentation nationale. Moins de cinq mois après, l’Assemblée nationale vient d’adopter un projet de loi de finances (...)

UEMOA : Les Commissaires s’engagent à travailler dans la « loyauté et la transparence » | Les Commissaires, nommés par la Conférence des Chefs d’Etats et de gouvernements de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMAO) pour quatre ans, ont prêté serment ce mardi 9 mai 2017 à (...)

Ouagadougou : Un commerçant déclare à la Police Municipale 12 000 boites de lait périmé dans son magasin | Ceci est un communiqué du Service Communication et des Relations Publiques de la Police Municipale de Ouagadougou. Le Lundi 8 mai 2017, la police municipale a eu l’heureuse (...)

Municipales du 28 mai prochain : La CENI procède aux derniers réglages pour la campagne électorale | En prélude à la campagne électorale (pour le compte des élections municipales partielles et complémentaires) qui s’ouvre le 13 mai à zéro heure, la Commission électorale nationale (...)

Haute cour de justice : Harouna Dicko en appelle au respect de l’article 25 de la Constitution | La Haute cour de justice est une institution constitutionnelle compétente pour : connaître des actes commis par le Président du Faso dans l’exercice de ses fonctions et (...)

Enseignement secondaire au Burkina : Adama Bayala interpelle le ministre Jean Martin Coulibaly | Alors que l’année scolaire 2016-2017 tire à sa fin, l’éditorialiste-écrivain, chargé de cours de journalisme, interpelle le ministre de l’éducation nationale et de l’Alphabétisation (...)

Télévision numérique de terrestre : Mi-juin, fin de la première phase des tests de diffusion | Le Conseil supérieur de la Communication a rencontré, ce mardi 9 mai 2017, les éditeurs des services de télévision pour discuter du basculement vers la Télévision numérique (...)

Situation de la jeunesse au Burkina : Le mouvement En Âme et Conscience interpelle le président Kaboré | Excellence Monsieur le Président du Faso, le Mouvement EN AME ET CONSCIENCE, à travers cette deuxième alerte, se dit sérieusement consterné par la situation de notre jeunesse, que (...)

Ministère de la santé : Ouverture du premier CASEM 2017 | Le ministère de la santé a ouvert ce mardi 9 mai 2017 à l’hôpital Blaise Compaoré, son premier Conseil d’Administration du Secteur Ministériel de la santé (CASEM) de l’année 2017. Au (...)

Partenariat gouvernement secteur privé : Paul Kaba Thiéba a échangé avec les acteurs du monde des affaires | La maison de la culture Anselme Titiama Sanou de Bobo-Dioulasso a abrité le lundi 08 mai 2017, la 15eme rencontre gouvernement secteur privé. Présidée par le chef du gouvernement (...)

Journée nationale du paysan à Kaya : De grandes innovations en perspective | La 20eme édition de la Journée nationale du paysan (JNP) se tient du jeudi 11 au samedi 13 mai 2017 à Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord. Placée sous le thème « Journée (...)

Passation de service au Secrétariat Permanent de l’ITIE : Alice Zida/Thiombiano succède à Halidou Ouédraogo | Le secrétaire général du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID), Monsieur Abel Séglaro Somé a au nom du Ministre de l’Economie, des Finances et du (...)

L’Université Nazi Boni a ouvert trois Nouvelles Filières à l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé (INSSA) | L’Université Nazi Boni (ex Université Polytechnique de Bobo) à travers son Institut Supérieur des Sciences de la Santé (INSSA) vient d’élargir son offre de formation avec le lancement (...)

Ambassade du Burkina au Saint- Siège : Remise de distinctions à deux prêtres burkinabè | Le jeudi 27 avril 2017 s’est déroulée dans les locaux de l’Ambassade du Burkina Faso près le Saint-Siège, une cérémonie de remise de distinctions à deux prêtres burkinabè officiant au (...)

Tarif Extérieur Commun et les Accords de Partenariat Économique dans l’espace CEDEAO : Réunion ad-hoc du groupe d’experts | Le Bureau sous régional pour l’Afrique de l’Ouest de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et le Gouvernement du Burkina Faso organisent du 16 au 17 mai (...)

Le Cabinet Excellence Afrique en collaboration avec une Grande Ecole Agricole étrangère, souhaite recevoir des candidatures pour envoi en formation | Le cabinet Excellence Afrique communique : Dans le cadre de ses activités de promotion de l’entrepreneuriat agricole, le Cabinet Excellence Afrique en collaboration avec une (...)

Avis de vente aux enchères publiques | L’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique, sis à Ouaga 2000, Avenue Sembene Ousmane, non-loin du Ministère de l ’Agriculture organise une vente aux enchères publiques de meubles de (...)

IN MEMORIA : Safiatou DIALLO épouse Cissé | INA LILAHI WA INA ILEYI RAJIOUNE « Nul ne disparaît lorsque son souvenir demeurs ancré dans nos cœurs » Le 11 mai 1977 disparait à Korhogo en Côte d’Ivoire, Safiatou DIALLO (...)

Décès de TRAORE Adèle : Remerciements et faire part | La grande famille TRAORE à Bomborokuy, Tirakuy, Nouna, Ouagadougou et Bobo-dioulasso, Les enfants : TRAORE Dieudonné à Bomborokuy, Docteur TRAORE Corneille à la Commission de l (...)

In memoria : Wélébré Pierre KABORE | Voici déjà quelques mois qu’il a plu au Seigneur de rappeler à lui dans la matinée du 25 septembre 2016, notre époux, père, oncle, beau-père, Grand-père et Arrière-grand-père, (...)

Décès de Madame OUEDRAOGO Fatimata née KARAMBIRI : Remerciements et faire-part. | La grande famille de feu El Hadj Nomba OUEDRAOGO à Ouahigouya, Bobo-Dioulasso, Ouagadougou, Canada et Etats-Unis, Les grandes familles BARRY, TRAORE, BADINI, DIALLO, OUEDRAOGO (...)