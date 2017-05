Municipales du 28 mai prochain : La CENI procède aux derniers réglages pour la campagne électorale

En prélude à la campagne électorale (pour le compte des élections municipales partielles et complémentaires) qui s’ouvre le 13 mai à zéro heure, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a procédé à une remise symbolique de spécimen de bulletins aux partis politiques et regroupement d’indépendants en lice pour le scrutin du 28 mai 2017. La remise symbolique a eu lieu dans la matinée de ce mardi, 9 mai 2017 au siège national de la CENI.

Cet acte qui a vu la présence de nombreux repentants de partis et formations politiques, a été une occasion pour le président de la CENI, Newton Ahmed Barry, d’exprimer sa satisfaction vis-à-vis du déroulement du processus. « Jusqu’à présent, le processus se déroule comme nous l’avons prévu. Il y a eu quelques difficultés, mais avec l’appui des partis politiques, et des personnalités de la société civile, on a pu les aplanir… », rassure-t-il. Tourné vers la campagne électorale, le président de la CENI a prôné le fair-play entre les challengers. Occasionné également pour souhaiter bonne chance aux conquérants et les encourager à continuer dans l’esprit dans lequel, le processus a démarré.

De l’avis du président de la CENI, les responsables politiques ont la lourde responsabilité d’accomplir leur devoir constitutionnel, à savoir animer la vie politique et faire l’éducation citoyenne pour un vote conséquent le 28 mai prochaine. Il rappelle aussi que la campagne électorale doit être simplement des moments de joutes démocratiques et non une période de dérives. « La désignation des représentants est un grand moment citoyen, qui doit plutôt unir que désunir et c’est dans ce sens-là que nous travaillons », exhorte Newton Ahmed Barry avant d’appeler les populations à la discipline et à l’esprit démocratique.

Pour ces municipales partielles et complémentaires, 21 partis politiques et un regroupement d’indépendants vont à la conquête de 19 communes et arrondissement. 281 232 électeurs sont également concernés, répartis entre 889 bureaux de vote. L’arrondissement N°4 de Ouagadougou est la circonscription électorale la plus disputée avec 16 partis politiques et un regroupement d’indépendants sur le starting-block.

