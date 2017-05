20ème session du Comité Intergouvernemental d’Experts (CIE) - Afrique de l’Ouest

Cette 20ème session qui se tiendra dans un contexte international marqué par deux ans d’efforts des pays pour lancer la mise en œuvre des objectifs de développement durables (ODD) vise à débattre des récentes évolutions pouvant impacter le développement économique et social des pays d’Afrique de l’Ouest en vue d’identifier les principaux défis à relever et faire des recommandations pour accélérer la croissance et la transformation économique de la sous-région.

Elle permettra également aux participants et aux délégués d’examiner quatre rapports statutaires préparés par le Secrétariat, un rapport sur les activités du Bureau, une note sur les conditions économiques et sociales en 2016 et les perspectives 2017 en Afrique de l’Ouest, un rapport sur la mise en œuvre des agendas régionaux et internationaux de développement et un rapport sur les initiatives sous régionales en Afrique de l’Ouest. Au moment où un regain est observé pour la planification du développement, le Comité se penchera également sur le rôle de cet important outil dans la mise en œuvre des objectifs de développement durables.

Selon le Directeur du Bureau sous régional de la CEA pour l’Afrique de l’Ouest, Dr. Dimitri Sanga, « Cette rencontre se tient à un moment où bon nombre des pays de notre sous-région s’attèlent à formuler ou finaliser leurs plans nationaux de développement. Les résultats de nos discussions vont certainement aller dans le sens d’alimenter les efforts en cours dans ces pays pour internaliser les engagements régionaux et internationaux dans lesdits plans au profit des populations ouest africaines, et ce à travers des échanges des bonnes pratiques avec les pays qui se sont prêtés à cet exercice ».

Avec pour thème « Mise en œuvre de l’agenda de développement durable 2030 et de l’agenda 2063 en Afrique de l’Ouest : Rôle de la planification du développement », le 20ème CIE sera l’occasion d’analyser les efforts faits par les pays pour assurer la cohérence de leurs Stratégies Nationales de Développement et la réorientation de leur vision avec le nouveau cadre mondial de référence que représentent les ODD. Il sera également l’occasion de discuter des efforts entrepris par les pays pour mettre en place un cadre de suivi évaluation des ODD en général et de politiques de développement en particulier.

Le CIE sera précédé d’une réunion ad hoc de groupe d’experts, organisée également à Ouagadougou, les 16 et 17 Mai 2017, sur l’« Impact des Accords de partenariats économiques et du Tarif extérieur commun de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la transformation structurelle et la dynamique d’intégration en Afrique de l’Ouest ».

La 20ème session du CIE enregistrera la participation des délégués des 15 États d’Afrique de l’Ouest. La participation de hauts représentants et experts d’organisations régionales telles que la CEDEAO, l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et l’Union du fleuve Mano (UFM) est également attendue. Des participants de la Banque Africaine de Développement (BAD), la Banque Mondiale et le NEPAD sont également attendus à cette rencontre. Outre la CEA, d’autres agences du Système des Nations Unies contribueront au succès de la réunion, de même que d’autres partenaires au développement et des Organisations Non Gouvernementales (ONG).

La Commission Economique pour l’Afrique (CEA) est l’une des cinq commissions régionales du Conseil Economique et Social de l’Organisation des Nations Unies (ECOSOC). Son Bureau en Afrique de Ouest a pour mission d’accompagner le développement des quinze pays de la sous-région (Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, la Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Léone et Togo) en les aidant à formuler et mettre en œuvre des politiques et programmes à même de contribuer à leur transformation économique et sociale.

Le CIE est un organe établi par l’Assemblée Générale des Nations Unies. Il réunit tous les ans les décideurs de haut niveau des États membres, et a pour but non seulement de débattre des performances économiques et sociales et de proposer des recommandations pertinentes, mais aussi de contrôler les activités du Bureau et de superviser l’élaboration et la mise en œuvre générale de son programme de travail, y compris la formulation des objectifs prioritaires de la sous-région.

Le CIE donne ainsi une orientation aux programmes du Bureau en veillant à ce que les priorités sous régionales y soient intégrées au mieux, et fait des recommandations en vue de résoudre les questions touchant au développement économique et social dans la sous-région. Ces recommandations peuvent, le cas échéant, être examinées par la réunion conjointe du Comité technique spécialisé de l’Union africaine chargé des finances, des affaires monétaires, de la planification économique et de l’intégration et de la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique de la CEA.

En Afrique de l’Ouest, le CIE se réunit annuellement pour débattre des performances économiques et sociales, sur la base de documents de travail préparés par le Bureau sous- régional Afrique de l’Ouest de la CEA (CEA/BSR-AO).

Le CIE est accueilli chaque année, à sa demande, par un État membre de la sous-région.

