Ministère de la santé : Ouverture du premier CASEM 2017

Le ministère de la santé a ouvert ce mardi 9 mai 2017 à l’hôpital Blaise Compaoré, son premier Conseil d’Administration du Secteur Ministériel de la santé (CASEM) de l’année 2017. Au cours des travaux, les acteurs de la santé se pencheront sur le bilan des activités menées en 2017, et la mise en œuvre du volet santé du Plan national de développement économique et social (PNDES) pour l’année 2017.

Afin de permettre à l’ensemble des acteurs de la santé, de maitriser la feuille de route tracée par le département de la santé dans la mise en œuvre du PNDES et de s’approprier ces documents normatifs de pilotage et de « résultologie », le ministère de la santé a ouvert ce mardi 09 mai 2017 son premier Conseil d’Administration du Secteur Ministériel de la santé (CASEM) de l’année 2017.

Au cours des travaux, les acteurs de la santé feront le bilan des activités menées en 2017, notamment la mise en œuvre effective de la mesure gratuité des soins des mères et des enfants au Burkina, et discuteront de l’ouverture de tous les chantiers de 2017 du PNDES dans son volet santé.

Le Ministre de la sante Nicolas Méda a laissé entendre qu’en termes d’actions pour 2017, le chantier majeur est celui du développement des infrastructures sanitaires, qui permettra de développer davantage les interventions de santé, de mieux lutter contre la maladie et de prévenir les crises. Il souhaite un climat social apaisé afin d’atteindre les résultats assignés au ministère de la santé, et dit être à cet effet en concertations permanentes avec les acteurs sociaux pour le déroulement effectif du plan d’activités.

Les objectifs assignés au département de la santé pour l’année 2017 se résument au renforcement du leadership, de la gouvernance sectorielle, du dialogue et de la communication interne ; la transparence et la redevabilité ; l’impulsion d’une culture de performance professionnelle orientée par la résultologie ; l’amélioration de l’accès des populations à des soins et services de qualité ; l’amélioration de l’accès des populations à des médicaments de qualité ; le renforcement du dispositif de lutte contre les endémo-épidémies et de promotion de la santé ; et le renforcement de l’effectivité du transfert des compétences et des ressources dans le contexte de la communalisation intégrale.

Youmali Koanari

Lefaso.net