Ambassade du Burkina au Saint- Siège : Remise de distinctions à deux prêtres burkinabè

Le jeudi 27 avril 2017 s’est déroulée dans les locaux de l’Ambassade du Burkina Faso près le Saint-Siège, une cérémonie de remise de distinctions à deux prêtres burkinabè officiant au Saint-Siège. Il s’agit en l’occurrence de Monsieur l’Abbé Janvier Marie Gustave YAMEOGO (Chargé de la Langue Française et du Desk Afrique au sein du Département Théologico Pastoral du Secrétariat pour la Communication) et de Monseigneur Relwendé Kisito OUEDRAOGO (un des secrétaires du Cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d’Etat du Saint-Siège). En rappel, ces deux prêtres avaient été élevés au grade de Chevalier de l’Ordre National à l’occasion du 11 décembre 2016 par Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE, Président du Faso.

Le personnel de l’Ambassade, avec à sa tête l’Ambassadeur Robert COMPAORE, a tenu à rendre hommage à ces deux valeureux concitoyens dont le sacerdoce n’est pas seulement spirituel mais aussi engagé dans l’affermissement de la coopération entre le Burkina Faso et le Saint-Siège. L’Ambassadeur s’est dit honoré d’ainsi être l’interprète de la reconnaissance par Son Excellence Monsieur le Président du Faso des mérites et des efforts d’intrépides, de dévoués et discrets serviteurs de la Patrie.

L’éclat de cette cérémonie a été rehaussé par la présence de hautes personnalités religieuses et politiques dont Son Eminence le Cardinal Philippe OUEDRAOGO, Archevêque Métropolitain de OUAGADOUGOU (présent à Rome dans le cadre du Forum International de l’Action Catholique et du 150è anniversaire de l’Action Catholique Italienne), Monseigneur Robert MURPHY représentant Son Eminence le Cardinal Secrétaire d’Etat, Monseigneur Dario Edouardo VIGANO, Préfet du Secrétariat pour la Communication du Vatican, Son Excellence Madame l’Ambassadeur du Burkina Faso près l’Italie, Monsieur le Consul Général du Burkina Faso à Milan, des collègues, amis et familles des deux récipiendaires.

Qui sont ces heureux récipiendaires ?

Monsieur l’Abbé Janvier Marie Gustave YAMEOGO :

Ordonné prêtre diocésain de Koudougou en 1989 et après dix (10) ans d’apostolat au diocèse, il a poursuivi ses études simultanément à l’Institut Catholique de Toulouse et à la Faculté de Théologie d’où il sort nanti d’un diplôme en journalisme et d’une maitrise en Théologie. Il est ensuite nommé Directeur Diocésain de la Communication et de la Radio de Koudougou et depuis octobre 2006, il fait office de Chargé de la Langue Française et du Desk Afrique au sein du Département Théologico Pastoral du Secrétariat pour la Communication du Saint-Siège.

Monseigneur Relwendé Kisito OUEDRAOGO :

Ordonné prêtre en 2000 et incardiné dans le diocèse de Ouahigouya, il a servi, tour à tour, comme Vicaire Paroissial à Bourzanga, Secrétaire Episcopal, Directeur de Publication de la Revue Diocésaine « Echo du Yatenga » et du Mensuel Episcopal « Unis dans l’amour ». Il fut envoyé par son évêque d’alors en 2004 à Rome pour une spécialisation en Liturgie à l’Institut Pontifical de Liturgie Saint Anselme, d’où il sort docteur en 2012. Admis depuis 2010 à exercer son ministère à la Secrétairerie d’Etat, il est actuellement un des secrétaires du Cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d’Etat de Sa Sainteté.