Ouagadougou : Un commerçant déclare à la Police Municipale 12 000 boites de lait périmé dans son magasin

Ceci est un communiqué du Service Communication et des Relations Publiques de la Police Municipale de Ouagadougou.

Le Lundi 8 mai 2017, la police municipale a eu l’heureuse surprise de recevoir la visite d’un citoyen dans ses locaux. Ce citoyen est venu déclarer qu’il y a un stock de lait périmé dans son magasin et qu’il souhaitait remettre à la Police Municipale pour éviter des problèmes.

En tout, c’est plus 500 cartons de 24 boites, soit près de 12 000 boites de lait périmé qui a été remis à la Police Municipale.

Il faut dire que la médiatisation de la saisie des sardines périmées des dernières semaines y a contribué énormément à la prise de conscience de la dangerosité des produits alimentaires périmés.

A cet effet, la Police Municipale salut l’initiative et le courage de ce commerçant et invite vivement d’autres qui ont des produits de ce type dans leurs magasins de ne pas les mettre sur le marché et peuvent prendre contact avec les structures compétentes pour leur destruction.

Le Service Communication et des Relations Publiques de la Police Municipale de Ouagadougou.