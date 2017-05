Passation de service au Secrétariat Permanent de l’ITIE : Alice Zida/Thiombiano succède à Halidou Ouédraogo

Le secrétaire général du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID), Monsieur Abel Séglaro Somé a au nom du Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement, Madame Hadizatou Rosine Coulibaly/Sori, procédé le mardi 09 mai 2017 à l’installation officielle de Madame Alice Zida née Thiombiano au poste de Secrétaire Permanent de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (SP-ITIE) du Burkina Faso, en remplacement de Monsieur Halidou Ouédraogo qui quitte cette fonction après l’avoir occupée pendant une année et demi.

La cérémonie d’au revoir au Secrétaire Permanent sortant et de bienvenu au Secrétaire Permanent entrant, s’est déroulée dans la salle de conférence du SP-ITIE. Elle a été riche en émotion et plein d’espoir pour une mise en œuvre efficiente et efficace de l’initiative ITIE au Burkina Faso.

Nommée en Conseil des Ministres du Mercredi 26 avril 2017, Madame Alice Zida/Thiombiano qui aura désormais pour charge la coordination des activités de mise en œuvre de l’ITIE au Burkina Faso, était jusque là administrateur des services financiers en poste à la Direction Générale du Budget (DGB) au MINEFID où elle a passé une vingtaine d’années et gravi des échelons. Elle a notamment été directrice de la Solde de juin 2010 à mars 2015.

Après la formule consacrant l’installation officielle du nouveau SP-ITIE, M. Séglaro Abel Somé a félicité et encouragé Mme Alice Zida/Thiombiano au nom de Madame le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement et de ses collaborateurs immédiats. Il a précisé que c’est sur la base de ses compétences et de son expérience que Mme Alice Zida/Thiombiano a été sélectionnée pour occuper le poste de Secrétaire Permanent de l’ITIE et ajouté qu’au regard de ses talents individuels techniques, elle développera des initiatives à même de garantir la réussite de la mission qui vient de lui être confiée. Le secrétaire général du MINEFID a par ailleurs rassuré le nouveau SP-ITIE de tout son soutien en tant que président du Comité de Pilotage de l’ITIE à savoir le groupe multipartite composé de représentants de l’administration, de la société civile et des sociétés minière et en charge du suivi du processus de mise en œuvre de l’ITIE dans notre pays.

Madame Alice Zida/Thiombiano qui s’est exprimée juste après la passation des charges a tenu à témoigner sa reconnaissance et ses remerciements aux autorités du MINEFID qui ont bien voulu placer leur confiance en elle, notamment en lui confiant la responsabilité de coordonner les actions de mise en œuvre de l’ITIE au pays des Hommes intègres. Elle a reconnu la lourdeur de la responsabilité qui lui a été confiée et a dit compter sur les orientations de la hiérarchie pour être à la hauteur des attentes.

« J’entends donner le meilleur de moi-même avec la grâce du Seigneur et l’assistance de tous en vue de bien exécuter la présente mission. Je remercie mon prédécesseur pour le travail abattu durant le temps passé dans la structure et lui souhaite courage et bon vent » a dit Mme Alice Zida/Thiombiano, visiblement émue.

Quant au SP-ITIE sortant, il a félicité son successeur et l’a encouragé à poursuivre les efforts pour l’édification du processus de transparence dans le secteur extractif conformément à la Norme ITIE.

Le nouveau SP-ITIE a poursuivi en disant que l’administration étant une continuité, elle sollicite l’appui constant de ses nouveaux collaborateurs en l’occurrence le personnel du Secrétariat Permanent de l’ITIE qu’elle invite à également donner le meilleur d’eux-mêmes pour un travail d’équipe et un bon rendement au quotidien, gage de réussite et d’atteinte des objectifs visés à travers le plan d’actions pour la mise en œuvre de l’ITIE au Burkina Faso.

Le présentateur du jour, le Directeur de la Communication et de la Presse Ministérielle du MINEFID, M. Léon Hermann Bakolo a embouché la même trompète en faisant remarquer « qu’il n’y a pas d’héro en solitaire », juste pour souligner la nécessité pour le personnel du SP-ITIE de s’entourer du nouveau SP-ITIE et de se souder en équipe pour l’œuvre de promotion et de renforcement de la transparence dans le secteur extractif (minier) du Burkina Faso, objectifs pour lesquels le pays a adhéré en 2008 à l’initiative ITIE.

Le nouveau SP-ITIE prône la célérité dans la mise en œuvre du plan d’actions en vigueur en attendant l’apport d’innovations éventuelles, conformément à sa lettre de mission.

A la fin de la cérémonie d’installation, le secrétaire général du MINEFID a invité les agents du SP-ITIE à rejoindre leurs différents postes pour la poursuite du travail.

Immédiatement après, une concertation a eu lieu entre le personnel du SP-ITIE et le nouveau Secrétaire Permanent. Au cours de cette rencontre ponctuée de présentations, il a été demandé aux responsables de différents départements du SP-ITIE a préparer des exposés succincts (activités, difficultés rencontrées et perspectives) sur leurs structures. Ces documents seront présentés au cours d’une séance de travail prévue pour le vendredi 12 mai 2017 et permettront au premier responsable qui vient de prendre fonction, à mieux cerner les enjeux immédiats et futurs de la mise en œuvre de l’ITIE au Burkina Faso.

Kimségninga SAVADOGO, Chargé de l’Information et de la Communication du Secrétariat Permanent de l’ITIE-BF