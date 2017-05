Améliorez votre Anglais et booster votre carrière - Programme Spécial ‘Let’s Mingle’

Vous souhaitez booster votre carrière …. , Charisma Agency en partenariat avec CELPS-Ghana vous propose un programme spécial de cours d’Anglais dénommé ‘Let’s minlgle’, axé sur la conversation.

Vous avez deux (02) Options :

1- En groupe

 06 samedis de 9h à 13h soit 24 heures avec une pause offerte

 08 lundis de 16h à 19h soit 24 heures avec une pause offerte

 08 vendredis de 16h à 19h soit 24 heures avec une pause offerte

Coût : 35 000 F CFA pour les Professionnels non parrainés et 50 000 F CFA pour les Professionnels parrainés

2- A la carte

 Tous les matins des jours ouvrables de 10h00 à 12h30

Contenu : Cours structurés et encadrés autour d’activités interactives avec des outils pédagogiques innovants et des enseignants professionnels et des natifs de la langue.

NB : 1) Nous vous offrons en plus la possibilité d’avoir 30 minutes de conversation téléphonique en groupe avec un enseignant coach 1 ou 2 fois par semaine selon votre choix. 2) Une attestation sera délivrée à la fin de chaque session

Les inscriptions sont ouvertes, contactez-nous : Bureau (+226) 25 50 00 12 / 25 37 19 19 – Mobile : 78 54 53 83/ 55 59 28 28/71 70 64 64/69 33 90 90 - Email : madinas@charismagency.org - Site web : www.charismagency.org

NB : Pour les nouveaux inscrits, un test de niveau oral et écrit en anglais leur sera soumis afin de connaitre leur niveau.

Charisma Agency, Un pont entre nos différences !