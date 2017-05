Ministère des infrastructures : Les agents en sit-in illimité

LEFASO.NET | Rita Bancé/Ouédraogo • mardi 9 mai 2017 à 00h26min

Les militants du syndicat des travailleurs des travaux publics, du bâtiment, de l’hydraulique et assimilés (SYTTPBHA) du ministère des infrastructures ont déserté leurs bureaux ce lundi 08 mai 2017 pour observer un sit-in illimité. Et ce, à cause de la non satisfaction de leur plateforme revendicative qui s’articule autour de douze points.