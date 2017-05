Victoire de Macron à la présidentielle française : Réactions de l’UNIR/ PS et de l’UPC

L’Union pour la Renaissance/Parti Sankariste (UNIR/PS) souhaite « la levée du secret DEFENSE qui entoure le dossier du Président Thomas SANKARA »

Dr Adama Dera, Secrétaire général de l’UNIR/ PS : « Nous avons suivi avec un grand intérêt l’élection présidentielle française qui a consacré la victoire de Monsieur Emmanuel MACRON face à Madame Marine LEPEN. Nous voudrions donc saisir l’occasion que votre journal nous offre pour présenter toutes nos félicitations à Monsieur Emmanuel MACRON, pour cette victoire reconnue par tous comme éclatante.

Au-delà de tous les enseignements qu’on peut tirer aussi bien de la campagne que de cette victoire, nous osons espérer que l’arrivée de Monsieur MACRON à l’Elysée ouvrira une ère nouvelle pour une réelle prise en compte des aspirations des peuples africains et principalement de sa jeunesse, dans leur quête permanente de développement véritable dans la dignité et l’indépendance.

Du reste, l’Union pour la Renaissance/Parti Sankariste espère que la présidence de Monsieur MACRON permettra la levée du secret DEFENSE qui entoure le dossier du Président Thomas SANKARA pour que toute la lumière puisse être faite sur cet assassinat crapuleux. »

L’Union pour le progrès et le changement (UPC), « se réjouit de l’avènement d’un Président social libéral à la tête de la République Française »

Rabi Yameogo Porte parole UPC

Rabi Yaméogo /Porte-parole de l’UPC : « Le nouveau Président de la République Française, Mr Emmanuel MACRON a été élu par la seule volonté souveraine des électeur(ice)s du peuple français et l’Union Pour le Progrès et le Changement (UPC) respecte ce choix. C’est à l’issue d’une élection entre deux candidats où tout s’oppose entre Emmanuel MACRON, jeune social libéral et porteur d’une offre politique fondée sur les valeurs de la République française et Marine LE PEN, porteuse d’une autre à valeur xénophobe, voire raciste et aux antipodes des valeurs qui fondent la République française. Naturellement, la République a triomphé.

Le nouveau Président Emmanuel MACRON a été élu par les Français et pour les Français. C’est à eux et à eux seuls qu’il doit rendre compte, pas aux Africains, ni aux Burkinabè. L’Union Pour le Progrès et le Changement(UPC), Parti social libéral se réjouit de l’avènement d’un Président social libéral à la tête de la République française et lui souhaite un bon mandat. Bonne chance à Emmanuel MACRON et à la France. »

