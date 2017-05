Politique nationale de développement : La science-fiction de l’opposition

Les actions sont révélatrices. Le Burkina Faso est en marche vers son développement. Les critiques acerbes et nauséabondes proférées à longueur de journée par l’opposition sont battues en brèche par de multiples sentiers ouverts par le gouvernement dirigé par Paul Kaba THIEBA.Le pouvoir en place à travers un calme olympien, garde la tête froide, tisse sa toile pour le bonheur du peuple burkinabè, à travers la mise en place progressive du PNDES (Programme National de Développement Economique et Social). Il n’y a pas de doute, dans une période relativement courte, les uns et les autres commenceront à récolter les dividendes de tous ces efforts conjugués.

Le landerneau politique burkinabè est en ébullition. On a même l’impression d’être dans une campagne électorale. En effet, depuis un certain temps, on assiste à des sorties hasardeuses et subjectives de l’opposition politique tendant à minimiser les résultats engrangés depuis un an et demi par le gouvernement dans le cadre de la transformation structurelle de l’économie et de la lutte contre la pauvreté au Burkina Faso. Des rencontres et meeting ont été organisés pour dénoncer, dit-elle, l’inertie des autorités du pays face aux préoccupations des populations.

C’est vrai que dans la gestion de la cité, il est très rare de voir un politicien louer les mérites d’un adversaire. Mais lorsque des actions positives sont entreprises, il faut avoir l’honnêteté et le courage de reconnaître les faits. En tout cas, le discours sur la situation de la Nation prononcé le vendredi 14 avril 2017 par le Premier Ministre Paul Kaba THIEBA devant les députés, a été édifiant. Son contenu montre bien que le Burkina s’est mis sur la voie objective de son développement. Ce fut un discours avec un contenu qui s’appuie sur des actions de développement.

• Des actions fortes en faveur du développement

Ignorer royalement les actions de développement initiées depuis un an et demi par les autorités, et s’accrocher à des analyses négatives et apocalyptiques sur le devenir du Burkina, relève tout simplement de la science-fiction. Pour paraphraser Paul Kaba THIEBA, le Burkina est en chantier. Malgré l’héritage socio-économique chaotique légué par les 27 ans de gouvernance Compaoré et une année de transition difficile, le gouvernement KABA s’est mis immédiatement au travail. Des actions structurantes capables d’impacter positivement le développement du Burkina ont été initiées par les autorités administratives et communales.

A titre illustratif, on peut citer :

la gratuité des soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes ainsi que le dépistage des cancers féminins.

le lancement des travaux de bitumage de nombreuses routes (Dédougou – Tougan, Kongoussi – Djibo, Didyr –Toma – Tougan, Zorgho – Goughin).

l’implantation de centrales solaires à Zagtouli et à Zina afin d’accroître l’offre énergétique du pays. Sans oublier la politique de vulgarisation de l’énergie solaire à travers les foyers.

Ces actions de développement, loin d’être exhaustives plaident en faveur du gouvernement. Elles s’inscrivent dans une mission globale d’une politique cohérente qui vise à sortir le Burkina de la pauvreté. Une chose est sûre, des progrès substantiels ont été réalisés dans divers domaines. En terme de chiffre, on note le retour de la croissance. Le taux est passé de 4 % en 2015 à 6,2 % avec une prévision de plus de 7 % pour 2017.

• Encore des efforts à fournir

Le pays est donc sur de bons rails, et la mise en place progressive des actions du PNDES, et bientôt celles liées au deuxième compact du Millinium Challenge Corporation (MCC) vont donner un véritable coup d’accélérateur au développement du Burkina. C’est dire que l’année 2017 se déroule sous de meilleurs auspices pour le peuple burkinabè. Les investissements structurants issus des grands projets (PNDES et MCA) vont s’attaquer aux racines de la pauvreté au Burkina.

• Peindre la gouvernance actuelle en noir, c’est refuser de voir la réalité en face.

Dans l’histoire de l’humanité, aucun pays ne s’est développé en une année. Les pays dits développés ont travaillé pendant des siècles pour atteindre leur niveau actuel de développement.

Le Burkina Faso, sous la conduite du Président Roch Marc Christian KABORE, avance malgré le contexte économique mondial difficile. Les résultats obtenus en une année et demie, certes ne sont pas suffisants pour sortir le Burkina de la pauvreté, mais ils sont révélateurs d’une volonté politique réelle matérialisée au sein de la gouvernance MPP.

Et pour mieux encadrer toutes ses actions de développement, de nouveaux textes sur les marchés publics ont été pris. A savoir la loi n° 039-2016/AN du 2 décembre 2016 portant règlement général des marchés publics et de ses trois décrets d’application. Ces nouveaux textes en application depuis 2017 ont pour objectif global d’assurer une plus grande efficacité et un bon encadrement dans la gestion des finances publiques. Il se dégage donc un souci permanent de mieux maîtriser la conduite des actions fortes de développement initiées depuis l’avènement du MPP.

Dans les acquis majeurs obtenus dans ce laps de temps, une grosse satisfaction se dégage au niveau de la consolidation des fondamentaux de la démocratie burkinabè. La justice, très active, est en train d’éplucher les dossiers pendants, et la liberté de presse connaît davantage une nette amélioration.

Le dernier classement de la liberté de presse dans le monde de « Reporters sans frontière » offre la 1ère place au Burkina au niveau des pays francophones en Afrique, la 5ème place continentale et la 42ème place sur le plan mondial. Tout le monde le sait, la justice et la presse sont les piliers essentiels de la démocratie.

Le Front Social en ébullition depuis belle lurette doit donc mettre balle à terre, dans un sursaut de patriotisme et permettre au pays de profiter de cette opportunité à travers le déroulement d’un programme d’investissement adéquat.

Des opportunités d’investissements qui vont booster davantage les emplois en plus de ceux spécifiques générés au profit des femmes et des jeunes.

Le développement d’un pays est un combat de longue haleine. Malgré les énormes difficultés socio-économiques, le Burkina Faso construit petit à petit les échafaudages de son développement. S’opposer pour nuire, et nier l’évidence de la reconstruction nationale actuellement en marche s’inscrit dans une logique d’arrêter le train de la relance économique mis sur rails depuis la brillante élection du Président Roch Marc Christian KABORE le 29 novembre 2015. L’économie nationale est en train d’être consolidée et structurée.

A défaut d’un accompagnement patriotique des uns et des autres, évitons les analyses aveugles qui n’ont que pour seul objectif : la déstabilisation du pays. En tout cas le train va bientôt prendre la vitesse de croisière, c’est maintenant qu’il faut prendre place dans le wagon car dans quelques jours il sera trop tard.

ZAKA Mounou Dofinita