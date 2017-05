Mine d’or de Kiaka : La société minière B2Gold forme 60 jeunes aux métiers

Ce sont 60 jeunes formés en menuiserie, maçonnerie, ferraillage et en conduite d’engins miniers par la société minière B2Gold qui ont reçu leurs parchemins ce samedi dans la cour de la Direction régionale de l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi (ANPE). Ces jeunes des villages riverains du projet minier Kiaka, de la province du Zoundwéogo, donc de la région, grâce à cette formation de qualité, pourront soit servir à la mine lors de sa phase d’exploitation, ou encore s’auto-employer.

La joie du porte-parole des lauréats, Florent Congo

C’est ce qui explique donc la joie du porte-parole des lauréats, Florent Congo, qui a été formé en conduite d’engins miniers (Dumper). Au nom de ses camarades il a remercié la société B2Gold tout en lui demandant d’augmenter le nombre de formés les années à venir.

Un appel qui n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Consciente de la forte demande, la Société B2 Gold, compte au cours de cette année 2017 même, former 34 jeunes spécifiquement en conduite d’engins miniers (Dumper) en plus des 20 qui sortent ce jour. Selon le Directeur pays de la société B2Gold, Goama Raphael Zoungrana, de mémoire d’homme, c’est la première fois qu’une société minière en phase d’exploration forme ses futures compétences. Cette anticipation traduit concrètement l’engagement sans faille de sa société pour le développement des communautés riveraines au projet « Kiaka », de la province, de la région, donc du Burkina.

Le Directeur pays de la société minière B2 Gold, Goama Raphael Zoungrana

« L’obtention d’un emploi rémunéré est la vocation première de tout jeune quelle que soit sa condition sociale ou son milieu de vie », explique-t-il. Cette action qui vise à améliorer les conditions de vie des jeunes, le maintien d’un climat social, entre pour ainsi dire dans le cadre de la politique de Responsabilité sociale des entreprises minières (RSE). Plusieurs autres actions comme la construction de deux écoles et la réalisation de trois forages supplémentaires pour certains quartiers de Kiaka, viendront agrémenter le quotidien des communautés.

Surtout que les habitants souffrent du manque d’eau potable. De nouveaux investissements qui viennent rallonger la liste de ce qui avait été fait. L’on peut citer en partie, la construction et l’équipement d’un centre de santé à Nagrigré (Kiaka), la réalisation de 24 forages (144 millions de FCFA), la construction d’un collège d’enseignement général (CEG).

Le Gouverneur de la région du Centre-Sud a livré le message du ministre en charge des Mines

Des actions qui ne peuvent qu’être saluées par les autorités administratives, coutumières et religieuses. Au nom du ministre des mines et des carrières, Segueda Casimir, Gouverneur de la région du Centre-Sud, a réitéré le soutien du gouvernement et ses encouragements à la société B2Gold. Pour lui, l’implantation de la société dans la province vient renforcer les jalons posés chaque jour. « Votre choix de vous investir dans la formation traduit votre vision prospective qui est que la formation professionnelle constitue la voie obligée pour l’insertion professionnelle de notre jeunesse », a-t-il indiqué.

D’un coût supérieur à 20 millions de FCFA, cette formation d’une durée de quatre mois (novembre 2016-février 2017) a allié théorie et pratique. Cette cérémonie était placée sous le co-parrainage de Smaïla Ouédraogo, ministre de la jeunesse, de la formation et de l’insertion professionnelles et de Jean-Claude Bouda, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, tous représentés.

Marcus Kouaman

Lefaso.net