Championnat national D1 : Le BPS neutralise le RCK

Rarement une journée du championnat a donné du fil à retordre aux leaders. La 21e aura été celle au cours de laquelle les petites équipes ont neutralisé les ténors. La grosse surprise est venue de l’Opposition RCK-BPS de Koudougou. Un duel des extrémités. Le Rail club du Kadiogo, leader avec 47 points recevait la lanterne rouge, le BPS, 11 points. Contre toute attente, les visiteurs ont disposé du RCK sur la plus petite des marques (0-1).

Dans l’autre derby, l’USFA et l’ASFA-Y ont divisé la poire en deux (0-0) sur un score nul et vierge. L’AS Sonabel recevait également le Santos FC. Le choc a été sanctionné par un match nul de zéro but partout.

En déplacement à Bobo-Dioulasso, l’EFO a contraint les fonctionnaires au partage des points. Les deux formations se sont quittées sur la marque d’un but partout (1-1). Pendant ce temps, RAHIMO FC a également dû partager les points avec l’USO (1-1). L’USCO est décidément le tombeur des grands cette saison. Après avoir maitrisé les ardeurs du RCK en obtenant le nul à deux reprises, a réussi la prouesse du nul 0-0 contre son voisin, le Racing club de Bobo-Dioulasso (RCB).

A neuf journées de la fin du championnat, le RCK demeure en tête du classement avec 47 points suivi de l’USFA 40 points et de l’EFO avec 34 points. L’ASFA-Y occupe la 12e place avec 21 points. L’USCO et le BPS ferment la marche avec 14 points chacun.

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net

Résultats complets de la 21e journée du Fasofoot

D1

RCK 0-1 BPS

MAJESTIC 2- 0 AJEB

RAHIMO FC 1-1 USO

AS SONABEL 0-0 SANTOS FC

USCO 0-0 RCB

ASFB 1-1 EFO

AS POLICE 3-1 KOZAF

USFA 0-0 ASFA Y

D2 POULE A

CFO 0-1 LEOPARDS St C

FABAO ESPOIR 0-0 9 ATHLETIC

ASO 0-1 ASECK

U.S.S 0-5 ASK

ZENITH DE KOUPELA 1-0 SALITAS FC

EAZ 1-0 AS DOUANES

CANON DU SUD 3-3 FAC

SANOR FC 1-2 DJAWABA-DJAWABA

D2 POULE B

FALEM 1-1 BOBO SPORT

JCB 1-0 BSD

ROYAL FC 0-1 AS MAAYA

KIKO FC 3-2 OSM

SOUROU SPORT 1-0 USY

AS ECO 3-1 USFRAN

BAFUDJI FC 2-0 AFACB

AS TEMA BOKIN 0-2 BANKUY SPORT