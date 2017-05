Election d’Emmanuel Macron en France : Ce qu’en pensent des Burkinabè ?

Ouédraogo Moussa pense que c’est une élection qui concerne d’abord les français. Aussi pour lui, un jeune français à la tête du pays est un signe d’espoir et de renouveau. Il espère qu’il aura toutes les armes pour pouvoir appliquer son programme. Pour lui, nous africains devons raison garder, ne pas trop se prendre la tête face à ces élections et aussi nos dirigeants devraient travailler à développer nos pays. Pour lui, il ne faut pas qu’on s’appuie sur les pays occidentaux pour espérer un quelconque développement même si nous sommes dans un village mondial, mais nous devons compter sur nous-mêmes pour développer nos pays.

Pour Zoungrana Philipe, instituteur certifié, « C’est une démocratie à la française et cela est une bonne chose. J’attends vraiment qu’il travaille pour la paix en Afrique, que cessent les guerres dans les pays africains. »

Cette élection est le fruit des remue-ménages dans les différents partis politiques et les déçus du système français ont contribué à cette élection de Macron, nous confie Ouattara Abdoul Kader, informaticien. « Je pense qu’ils ont choisi le président qui est bien pour eux, le peuple français est un peuple vraiment autonome. Et j’espère qu’il contribuera à l’amélioration de l’indépendance des dirigeants africains », poursuit- il.

Ouattara Abdoul Kader

Joyce pense en tant que citoyenne du monde, que c’est d’abord une bonne chose car la France a fait son choix, elle a choisi la personne qu’elle voulait. « Je suis peut être contente que ce soit un jeune, c’est la preuve que l’espoir est permis et on peut se permettre de rêver et réaliser ce rêve. En tant que citoyenne burkinabè, je trouve que ça ne me touche ni de près ni de loin, car c’est l’histoire de la France d’abord.

J’observe comme tout le monde. Le peuple a décidé et espérons que Macron pourra être à la hauteur de leur choix. J’espère que les choses vont changer face à l’Afrique, en ce sens que c’est un jeune qui apportera peut-être une nouvelle vision s’il a les coudées franches. (…) Nous savons tous qu’il est un poulain du président sortant. Il a rencontré des personnes qui lui ont accordé sa chance. », explique Joyce.

Youmali Koanari

Lefaso.net