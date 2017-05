Lâ-Todin (Province du Passoré) : La gendarmerie menacée de déguerpissement

La brigade de gendarmerie de la commune rurale de Lâ-Todin dans la province du Passoré est menacée de déguerpissement. En effet, les locaux de la brigade appartiennent à un privé, et ce dernier demande depuis quelques temps aux pandores de libérer les lieux.

« A moins qu’ils n’emménagent à la préfecture ? », questionne un habitant du village. « Ce n’est pas la solution, car on aura alors un préfet sans préfecture », ironise son interlocuteur.

L’affaire est sérieuse, et les gendarmes, jeunes pour la plupart, ne savent plus où donner de la tête. Ce bâtiment modeste et sans clôture ne les abritera pas encore longtemps.

A Lâ-Todin, la galère des pandores n’est plus un secret pour personne. Une seule moto pour les missions et autres patrouilles. Une seule moto pour sécuriser 30.000 habitants répartis dans 16 villages. Là encore, les gendarmes sont obligés de dépenser leurs propres sous pour mettre le carburant….quand le mois est encore au bon chiffre. A défaut, c’est à la station-service qu’ils vont s’approvisionner à crédit, afin de pouvoir se déplacer. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

