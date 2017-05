Plus sérieusement, ce coup-ci. Un big-up à François Hollande qui a su patiemment caraméliser tous ceux qui lui ont barré la route à une réélection. Plus des dommages collatéraux, par ci par là. Son poulain est désormais dans la place. Lequel poulain devrait alors faire gaffe à la gaffe. Tonton François veille ! Même en ombre portée, il veille. Ne surtout pas écouter ni croire celles et ceux qui fantasment sur "l’aura de Brigitte".

Ségolène, la gazelle qui croyait pouvoir sauter la "haie François", n’a jamais cessé depuis de l’apprendre à ses dépens. Les frondeurs Hamont et Montebourg peuvent lui causer de cet "mou qui résiste à tous les lavages". Le catalan Valls, celui qui a eu le courage insensé d’aller parler à Hollande d’homme à homme, peut utilement lui parler de cet "étrangleur ottoman" que tout le monde avait sous-estimé, y compris le grand Machiavel François Mitterrand. Macron, puisque Macron donc, gare à la gaffe ! On est jeune. On a le sang chaud. On est enthousiaste. On peut hardiment se croire toujours "En marche".

Toutefois, à l’Elysée, il faut arrêter de marcher et s’asseoir pour réfléchir, le front dans la main comme le penseur de Rodin sur sa chiotte. La France est Grande. Le Monde est vaste. Et l’humain est petit. Tout petit ! Petit Petit Petit Petit Petit Petit Petit Petit

Sayouba Traoré

Ecrivain-Journaliste

Dernier ouvrage paru : Frères, les regarder éplucher l’espoir. Aux éditions Vents d’Ailleurs