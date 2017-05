Gouvernance au Burkina : Lettre de Kôrô Yamyélé au président du Faso

Cher Excellence Monsieur le Président du Faso, je voudrais tout d’abord vous demander de me pardonner pour le canal que j’utilise pour m’adresser à vous, surtout que je suis couvert d’un manteau noir. Souvent un certain site me gratifie d’un carton sur la tête.

Excellence, le pays va mal, très mal et on se plaint partout. Et je ne crois pas que ce sont les travaux HIMO de recrutement de jeunes manœuvres qui règleront la situation. Elle est plus profonde que ça. Je n’ai même pas besoin d’évoquer ici toutes ces plaintes qu’on entend çà et là, car vous êtes certainement au courant. A moins que ce soit votre entourage qui vous cache la vérité comme celui de Monsieur Blaise Compaoré l’avait fait avec lui jusqu’à l’entraîner dans l’abîme.

Excellence, le modeste citoyen observateur qu’est le Kôrô Yamyélé que je suis vous interpelle. Pour cela, pour décrisper la situation, je vous propose ceci :

1- Ouvrir un dialogue franc, républicain et citoyen avec les syndicats pour un certain nombre de choses que sont :

Envoyer en retraite tous les fonctionnaires à partir de 55 ans (par exemple les agents de l’agriculture, de l’élevage peuvent toujours être utiles pour eux-mêmes après 55 ans), sauf les médecins et les chercheurs qu’il faut garder,

Créer un fonds d’accompagnement pour tout jeune désirant quitter la fonction publique. Ce fonds l’aidera à s’installer et mener l’activité qu’il souhaite et l’obliger à rendre compte pendant au moins 3 ans au service déconcentré duquel relève son activité dans son lieu d’installation,

Refuser systématiquement toute prolongation demandée par un fonctionnaire en retraite afin de laisser les places libres aux jeunes, et ce quelle que soit sa compétence car personne n’est indispensable,

Diminuer, voire supprimer l’IUTS,

Supprimer les allocations familiales et en lieu et place agir de sorte à ce que l’assurance maladie universelle soit très vite une réalité.

Tout ce dialogue doit se passer dans un climat serein et franc sans intimidation, ni menace à l’endroit des syndicats car cela n’apportera rien comme solution.

2- Avec le CEMGA des Armées, prendre la décision d’envoyer plusieurs officiers, Colonels-Majors et autres en retraite d’office, surtout tous ceux qui étaient très proches de l’ancien régime ou à qui on reproche des choses.

3- Ouvrir une structure de formation professionnalisante au sein de l’Armée qui va former les soldats aux métiers de leurs choix au moins 3 ans avant leurs retraites. Ceci pour leur permettre une meilleure insertion après leurs retraites. On pourrait imaginer aussi un fonds pour les accompagner à leurs installations et un suivi par les services compétents pendant au moins 2 ans, assorti de rapports de suivis fidèles et authentifiés par les soldats, nouveaux installés.

Monsieur le Président, il y a 4 facteurs à mon humble avis qui plombent le développement et auxquels il faut vite trouver un remède, même très amer, quitte à créer des mécontents. Ces 4 facteurs sont :

Premier facteur : L’ÉNERGIE : Excellence, il faut trouver une solution radicale aux problèmes de la SONABEL qui appauvrit les PME/PMI, avec les nombreuses suspensions de courant qui envoient systématiquement au chômage toutes les PME/PMI utilisant l’électricité, tout en détruisant leurs matériels. Les mauvaises prestations de la SONABEL ont des conséquences astronomiques et aucune larme de crocodile de qui que ce soit ne saurait justifier quelque chose ici. Courageusement, les travailleurs de la SONABEL devraient demander par eux-mêmes à ce que leurs salaires soient diminués jusqu’à rétablissement de la situation.

Tous ces discours sur les plaques solaires sont mensongers car si on peut alimenter sa famille avec une installation solaire, il est difficile et très coûteux pour un individu de faire fonctionner son moulin à grain avec le solaire. Ne nous flattons pas. Et puis quel plan à long terme pour gérer tous les rebus qui seront occasionnés par l’utilisation élevée du solaire. Excellence Monsieur le Président, votre cher frère Kôrô Yamyélé que je suis, a la forte impression que les promoteurs, supporters et publicitaires de cette énergie oublient trop souvent le côté polluant des batteries et autres cellules photovoltaïques utilisées dans le solaire !!

Deuxième facteur : LA TÉLÉCOMMUNICATION : Excellence, nos réseaux téléphoniques s’illustrent de la plus mauvaise manière de servir, avec en sus des systèmes inventés pour spolier les clients : appels toujours en cours pendant que vous avez fini de communiquer, arnaques à travers des loteries bidons, sms intempestifs, et j’en passe. A moins que ce soit le pouvoir qui demande à ces compagnies de trouver des tactiques pour trouver de l’argent pour les caisses de l’État. Sans oublier le coût qui est cher.

Excellence Monsieur le Président, on ne peut être juge et partie. C’est pourquoi je vous suggère d’interdire toutes les personnes au pouvoir d’être des actionnaires de l’ONATEL ou des compagnies de téléphonie. A ceux qui le sont déjà, il faut simplement leur demander de choisir : quitter le gouvernement et rester actionnaire ou retirer leurs actions. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs.

Troisième facteur : LA JUSTICE : Monsieur le président, on sait tous que la justice est libre, mais n’est-ce pas que c’est aussi le droit qui dit que la liberté des uns s’arrête là où commence celle d’autrui ? Les juges durent trop avec les dossiers et on entend chaque jour les justiciables le crier. Même ce matin j’ai entendu des gens dire qu’ils attendent une décision de justice depuis 2011. Malheureusement on ne peut pas privatiser la justice, sinon il fallait commencer par là. Les dossiers de crimes économiques sont nombreux parait-il, mais dorment dans les casiers des juges.

Excellence, exigez d’eux une opération ‘’Casiers vides’’ en 3 mois et je suis sûr que cela les soulagera eux-mêmes. Ou alors il y a un problème entre eux au palais et chacun tasse pour l’autre. Je n’en sais rien, mais en quelque sorte, c’est comme si les juges se tiennent certainement par les barbiches : ‘’Tu sors pour moi, je sors pour toi aussi’’ semble être un langage non verbal de la boîte. Mais ça finira par se savoir aujourd’hui ou demain si c’est vrai !

Quatrième facteur : LES DÉTOURNEMENTS ET LA CORRUPTION : Je ne dirai pas beaucoup ici car j’ai lu dans les journaux qu’une affaire de détournement de 200 millions au SIAO vous a mis hors de vous-mêmes. Il faut farouchement lutter contre ce phénomène et ne pas seulement se limiter à sanctionner les coupables. Il faut remonter à leurs chefs car ce sont eux qui sont sensés les contrôler chaque fois.

Quant à la corruption, il faut être intransigeant et taper fort et sans pitié. Bientôt les concours seront lancés, et comme la corruption est devenue un mode de vie au Burkina Faso ces dernières années, surtout depuis le gouvernement de Monsieur Blaise Compaoré auquel vous et Son Excellence le Président de l’Assemblée vous aviez contribué, il est sûr que des gens et pas des moindres vont vous approcher ou approcher vos proches pour cultiver la corruption afin que leurs rejetons pourris et paresseux soient admis sans efforts !

Excellence Monsieur le Président du Faso, votre cher Kôrô Yamyélé que je suis m’arrête là pour ne pas trop vous ennuyer. Et la prochaine fois ce sera le tour de l’éducation, toutes formes confondues que je vais aborder car là, il y a trop à dire et trop à redresser et trop de tricheries avec les privés. Excellente journée, Monsieur le président du Faso

Par Kôrô Yamyélé