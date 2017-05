2e édition de la SEERA : Un marché mitigé

Du 04 au 07 mai 2017 se tient la 2e édition de la Semaine des énergies et des énergies renouvelables (SEERA) à Ouagadougou. C’est le salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) qui accueille les différentes entreprises de vente de matériel électrique et solaire, les universités et les écoles de formation professionnelle pour ladite semaine.

Des lampes solaires, des radios solaires, des panneaux solaires, des congélateurs solaires, des ampoules, des interrupteurs, des boutons poussoirs, des lampadaires, des projecteurs, des batteries pour les installations solaires, etc. c’est une gamme variée de matériel d’énergie électrique et solaire qui est exposée à cette SEERA. A ce deuxième jour de ladite semaine, certains exposants sont satisfaits de l’affluence qu’il y a autour de leurs stands et des différents produits déjà vendus. C’est ce qu’indique Fatimata Tapsoba, une des exposantes des congélateurs solaires, des batteries pour les installations solaires, etc. de cette semaine, lorsqu’elle a souligné que même s’ils n’ont pas assez vendu de produits, en termes de contact, ils sont déjà satisfaits.

Un fait qui est confirmé par Prosper Nounawon qui expose également toute une panoplie de produits électriques et solaires. Pour celui-ci, le marché est un peu satisfaisant même s’il espère plus d’affluence d’ici la fin de la semaine. Si le marché est probant chez certains, d’autres par contre sont déçus de la semaine. « Le salon est aujourd’hui en deçà de nos attentes parce que l’on n’a pas le public souhaité au départ, il n’y a pas d’engouement autour des stands en dehors des participants de la conférence », a affirmé Salifou Ouédraogo, un exposant de BMS Electric. Et Bibata Ouédraogo, une des exposantes du gaz butane d’ajouter qu’en parlant du côté de la vente, les produits restent encore en grande quantité et son souhait, c’est de pouvoir les évacuer avant la fin du salon.

Par ailleurs, ce ne sont pas seulement des produits électriques et solaires que l’on trouve à cette semaine, il y a aussi des universités et des écoles de formation qui sont représentées. Celles-ci sont en partenariat avec ces différentes entreprises et proposent des opportunités de formation professionnelle adaptée aux besoins des entreprises.

Yvette Zongo (Stagiaire)

Lefaso.net